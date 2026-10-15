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WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
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Aktienmarkt
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Dow Jones News
15.10.2026 18:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/15.10.2026/17:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Alternative Investment Fund "Alpha Fund" AD Registrierter Sitz und Staat: Sofia, Bulgarien

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 14.10.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0           0                     0        5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 8,31          0,00                   8,31 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
  Summe:                        0                           0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792078200490 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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