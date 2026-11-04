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WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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Dow Jones News
04.11.2026 12:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/04.11.2026/11:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: WOOD Trade Finance Ltd. Registrierter Sitz und Staat: Valletta VLT 1362, Malta

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 30.10.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     8,64          0                     8,64      5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 0           0                     0 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000741301 432.179          0              8,64           0,00 
  Summe:                      432.179                        8,64

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Am 30. Oktober 2026 erwarb die WOOD Trade Finance Ltd ("WTF") 432.179 Inhaberaktien (entsprechend 8,6356 % der Stimmrechte; die"Aktien") an der Wiener Privatbank SE von der Aventure Capital AG außerbörslich im Rahmen eines Aktienkaufvertrags vom selben Tag, wobei die Abwicklung in Form von Lieferung gegen Zahlung über die OeKB CSD erfolgte. WTF handelte als Subkommissionär in eigenem Namen für Rechnung der MAKOBUKA s.r.o. ("Makobuka") im Rahmen eines Kommissionsvertrags vom 30. Oktober 2026 zwischen der WOOD & Company Financial Services, a.s. und Makobuka, wonach die Stimmrechte nur auf Anweisung von Makobuka ausgeübt werden durften. Am selben Tag wurden die Aktien vom Depot der WTF auf das Wertpapierdepot von Makobuka übertragen. Diese Meldung erfolgt vorsorglich, da die WTF unter Berücksichtigung der FMA-FAQ 2.2 der Ansicht ist, dass keine Meldepflicht bestand, da ihr Anteil zum Ende des 30. Oktober 2026 unverändert war.

(Ende)

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Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793788200054 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 05:30 ET (10:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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