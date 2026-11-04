DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/04.11.2026/11:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: WOOD Trade Finance Ltd. Registrierter Sitz und Staat: Valletta VLT 1362, Malta

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 30.10.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 8,64 0 8,64 5.004.645 Schwellenberührung Situation in der 0 0 0 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000741301 432.179 0 8,64 0,00 Summe: 432.179 8,64

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Am 30. Oktober 2026 erwarb die WOOD Trade Finance Ltd ("WTF") 432.179 Inhaberaktien (entsprechend 8,6356 % der Stimmrechte; die"Aktien") an der Wiener Privatbank SE von der Aventure Capital AG außerbörslich im Rahmen eines Aktienkaufvertrags vom selben Tag, wobei die Abwicklung in Form von Lieferung gegen Zahlung über die OeKB CSD erfolgte. WTF handelte als Subkommissionär in eigenem Namen für Rechnung der MAKOBUKA s.r.o. ("Makobuka") im Rahmen eines Kommissionsvertrags vom 30. Oktober 2026 zwischen der WOOD & Company Financial Services, a.s. und Makobuka, wonach die Stimmrechte nur auf Anweisung von Makobuka ausgeübt werden durften. Am selben Tag wurden die Aktien vom Depot der WTF auf das Wertpapierdepot von Makobuka übertragen. Diese Meldung erfolgt vorsorglich, da die WTF unter Berücksichtigung der FMA-FAQ 2.2 der Ansicht ist, dass keine Meldepflicht bestand, da ihr Anteil zum Ende des 30. Oktober 2026 unverändert war.

(Ende)

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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793788200054 ]

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November 04, 2026 05:30 ET (10:30 GMT)