DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/04.11.2026/13:45 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Herbert Schoderböck

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 30.10.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0 0 0 5.004.645 Schwellenberührung Situation in der 8,64 0 8,64 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000741301 0 0 0,00 0,00 Summe: 0 0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Herbert 0 0 0 0 Schoderböck 2 Aventure 1 0 0 0 Capital AG

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Aventure Capital AG hat mit Aktienkaufvertrag vom 30.10.2026 432.179 Aktien an der Wiener Privatbank SE an die WOOD Trade Finance Ltd. (Malta) verkauft. Das Settlement fand ebenfalls am 30.10.2026 statt. Die Aventure Capital AG hält somit aktuell keine Aktien der Wiener Privatbank SE.

(Ende)

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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793796300070 ]

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November 04, 2026 07:45 ET (12:45 GMT)