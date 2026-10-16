Chinas Goldkäufe ziehen an: U.S. GoldMining erweitert Explorationsziele und Gold Royalty profitiert von Projektfortschritten!

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China baut seine Goldreserven weiter aus. U.S. GoldMining wartet auf neue Whistler-Analysen, während Fortschritte in Nevada die Wachstumsperspektive von Gold Royalty stärken.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu U.S. GoldMining Inc. und Gold Royalty Corp. Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor und Verantwortlicher: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC, erfolgsunabhängig für JS Research · SRC unterhält entgeltliche IR-Verträge mit beiden Emittenten · Erstveröffentlichung: 16.10.2026, 5:28 Uhr Berlin/Europa ·

+++ China verstärkt den Goldkauf! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die chinesische Zentralbank baut ihre Goldreserven weiter aus. Im September erhöhte sie den offiziell ausgewiesenen Bestand um 740.000 Feinunzen beziehungsweise rund 23 Tonnen auf 77,47 Millionen Feinunzen. Das war der größte monatliche Zuwachs seit September 2023 und der 23. Kaufmonat in Folge. Für den Goldmarkt bleibt diese Nachfrage ein wichtiger Rückhalt.

Auch weltweit blieben Zentralbanken Käufer: Der World Gold Council beziffert die gemeldeten Nettokäufe im August 2026 auf 39 Tonnen. China, Usbekistan und Polen gehörten zu den wichtigsten Käufern. Die Statistik zeigt einen fortgesetzten Bestandsaufbau. 1,2,3

Quelle: World Gold Council - Datenstand 31. August 2026

Für Anleger zählt, welche Unternehmen dieses Umfeld in Fortschritte übersetzen. U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) entwickelt das "Whistler'-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) erzielt bereits Einnahmen aus Lizenz- und Streamingrechten. Der Explorer setzt auf zusätzliche Entdeckungen und Projektentwicklung, der Royalty-Anbieter auf die Produktion seiner Vertragspartner.4,5,6,7

U.S. GoldMining erweitert die Perspektive bei "Whistler'!

Das zu 100% unternehmenseigene "Whistler'-Projekt umfasst rund 217,5 Quadratkilometer. Die Ressourcenschätzung mit Stichtag 2. März 2026 weist über die Lagerstätten "Whistler', "Raintree West' und "Island Mountain' 5,41 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "angezeigt' und 4,97 Millionen Unzen "abgeleitet' aus. Goldäquivalent fasst Gold, Kupfer und Silber anhand festgelegter Bewertungsannahmen zusammen, es handelt sich also nicht um reine Goldunzen.

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung, kurz "PEA', modelliert einen Kapitalwert nach Steuern von 2,04 Milliarden US-Dollar bei 5% Abzinsung und einen internen Zinsfuß von 33%. Zugrunde liegen 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber. Geplant sind 3,6 Millionen Unzen Goldäquivalent über 14,6 Jahre herzustellen. Das Anfangskapital wird auf 1,28 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Entscheidend ist die Abgrenzung: Die Wirtschaftlichkeitsrechnung nutzt nur "angezeigte' Ressourcen der Lagerstätte "Whistler'. Weitere Lagerstätten eröffnen eine Entwicklungsperspektive, sind aber nicht bereits in diesem Minenplan enthalten. 6,8,9

17 Bohrungen testen neue Mineralisierungszentren!

Am 22. September meldete U.S. GoldMining den Abschluss seines bislang größten Bohrprogramms: 7.493 Meter in 17 Bohrungen über zehn Zielgebiete. Im "Whistler Orbit' wurden neue Porphyrzentren und Erweiterungen bekannter Systeme getestet. Nach Unternehmensangaben endeten die Arbeiten sicher, termingerecht und im Budget. Erste Analyseergebnisse werden im weiteren Jahresverlauf 2026 erwartet, abhängig von den Laborlaufzeiten.6

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die am 28. September gemeldete Oberflächenexploration ergänzte diese Suche. Neue Aufschlüsse erweitern die Zielkulisse im "Whistler Orbit'. Bei "Island Mountain' wurden mögliche Fortsetzungen und bislang ungeprüfte Anomalien eingegrenzt. Bei "Muddy Creek' präzisierte das Team Ziele eines intrusionsgebundenen Goldsystems. Bei "Long Lake Hills' wurden zusätzlich zwei Bohrungen niedergebracht.

Insgesamt wurden 58 Gesteinsproben für Gehaltsanalysen, zwölf Proben zur Altersbestimmung und 68 für hyperspektrale Untersuchungen genommen.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die letztgenannten Untersuchungen helfen, mineralische Veränderungen im Gestein zu erkennen. Die Arbeiten liefern Ansatzpunkte für weitere Tests.10

Infrastrukturplanung unterstützt den Entwicklungsweg!

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das geplante "West Susitna Access Project'. AIDEA genehmigte am 27. August bis zu 25 Millionen US-Dollar für geotechnische, hydrologische, Genehmigungs- und Ingenieurarbeiten. Vorgesehen sind ein 22 Meilen langer öffentlicher und ein 78,5 Meilen langer öffentlich-privater Straßenabschnitt. Sie könnten den Zugang zur Infrastruktur im Raum Anchorage erleichtern.11

Quelle: U.S. GoldMining Inc. - Planungsdarstellung, keine fertiggestellte Verbindung

Der Besuch einer Delegation im Rahmen einer Western-Caucus-Foundation-Reise am 24. August unterstreicht die politische Aufmerksamkeit für den Bezirk. Kupfer gehört seit November 2025 zur offiziellen US-Liste kritischer Mineralien. Das stärkt den strategischen Kontext des Projekts.12,13

Gold Royalty verbindet Einnahmen mit Wachstumspotenzial!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) erzielte im zweiten Quartal 2026 6,732 Millionen US-Dollar ausgewiesenen Umsatz. Die ergänzende Non-IFRS-Kennzahl einschließlich Erlösen aus Grundstücksvereinbarungen und Zinsen stieg um rund 80% auf 7,933 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA, ebenfalls eine Non-IFRS-Kennzahl, erhöhte sich um rund 137% auf 5,599 Millionen US-Dollar. Diese ergänzenden Größen sind nicht nach IFRS standardisiert.7

Zum 30. Juni hielt das Unternehmen 11,3 Millionen US-Dollar liquide Mittel und hatte keine Finanzschulden. Die ungenutzte revolvierende Kreditlinie beträgt 125 Millionen US-Dollar, weitere 25 Millionen sind über eine bedingte Erweiterungsoption möglich. Gold Royaltybestätigte seine Jahresprognose von 7.500 bis 9.300 Goldäquivalent-Unzen. Diese GEOs sind eine aus Einnahmen und Goldpreis abgeleitete Kennzahl, keine eigene Minenproduktion.7,14

Nevadas Projektpipeline kommt voran!

Bei "REN' erwartet der Betreiber die erste Produktion noch dieses Jahr und den Hochlauf auf volle Produktion bis Ende 2027, bei durchschnittlich rund 140.000 Unzen Gold jährlich auf Projektebene. Betreiber ist Barrick über das Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines mit Newmont. Gold Royalty hält nach der Aufstockung im Juni 1,6875% indirekte "NSR'-Rechte und eine Nettogewinnbeteiligung von 3,5%. NSR bezeichnet eine Beteiligung am Netto-Schmelzerlös.15

Für "Granite Creek Underground' bestätigte i-80 Gold im September 30.000 bis 40.000 Unzen Gold für 2026. Die neue Studie sieht rund 75.000 Unzen jährlich im eingeschwungenen Betrieb und etwa 8,5 Jahre Laufzeit vor. Sie gilt nach NI 43-101 als Machbarkeitsstudie, nach S-K 1300 als Vormachbarkeitsstudie.16

Für Gold Royalty (WKN: A2QPLC) zählt dabei auch die Vertragsmechanik: Zahlungen aus der 10%-Nettogewinnbeteiligung beginnen erst nach Rückgewinnung der definierten erstattungsfähigen Kosten durch den Betreiber. Steigende Fördermengen allein garantieren daher noch keine entsprechenden kurzfristigen Einnahmen aus dieser Beteiligung.16

Bei "South Railroad' meldete Equinox Gold am 13. Oktober begonnene vorbereitende Bauarbeiten nach Erhalt der bundesrechtlichen Genehmigungsentscheidung. Nach dem Zusammenschluss mit Orla am 31. Juli gehört das Projekt zum Equinox-Konzern. Erstes Gold wird für das erste Halbjahr 2028 angestrebt, abhängig von Umsetzung und weiteren erforderlichen Genehmigungen. Das 0,44%-NSR-Recht von Gold Royalty erfasst nur einen Teil des Projekts.17,7

Analyst sieht Potenzial - Quartalszahlen folgen im November!

Auch extern findet die Entwicklung Beachtung. Medienberichte vom 8. Oktober nennen für TD-Analyst Derick Ma eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,- US-Dollar. Er sieht Gold Royalty (WKN: A2QPLC) vor einem EBITDA-Wendepunkt und begründet einen möglichen Bewertungsaufschlag mit erwartetem organischem Wachstum. Die Aussage bleibt eine Analysteneinschätzung, kein gesicherter Unternehmenswert.18,19

Laut dem Bericht habe das Management alle acht dort betrachteten Lizenz- und Stream-Zukäufe bilateral ausgehandelt. Gold Royalty veröffentlicht seine Q3-Ergebnisse am 4. November 2026 nach US-Börsenschluss, die Ergebniskonferenz folgt am 5. November. Die Zahlen werden zeigen, wie sich das laufende Geschäft gegenüber dem Halbjahresstand entwickelt hat.18,20

Fazit:

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) hat bei "Whistler' die Explorationsbasis verbreitert. Die abgeschlossenen Programme und die staatlich unterstützte Infrastrukturplanung eröffnen weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Analyseergebnisse und nachfolgende technische Arbeit werden zeigen, welches zusätzliche Ressourcenpotenzial sich tatsächlich belegen lässt.6,10,11

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) verbindet wachsende Einnahmen mit Fortschritten seiner Projektpartner. "REN', "Granite Creek' und "South Railroad' bieten unterschiedliche zeitliche Wachstumsperspektiven. Entscheidend bleiben der Produktionshochlauf und die tatsächlichen Zahlungsansprüche aus den jeweiligen Verträgen.7,15,16,17

Im Blick stehen damit die ausstehenden "Whistler'-Analysen, die Q3-Zahlen von Gold Royalty am 4. November und der geplante erste Förderbeginn bei "REN'. Rohstoffpreise, Finanzierung und Betreiberleistung bleiben wesentliche Einflussgrößen.6,20,15 Es bleibt spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. SAFE: Official reserve assets, Datenstand September 2026; veröffentlicht am 7. Oktober 2026.

2. China Daily: China posts biggest monthly gold reserve increase in 3 years, 7. Oktober 2026.

3. World Gold Council: Central Bank Gold Statistics: Central banks continue summer spree in August, 6. Oktober 2026.

4. Comdirect: US GOLDMINING INC. - WKN A3D7H8, abgerufen am 14. Oktober 2026.

5. Deutsche Börse: GOLD ROYALTY CORP. - WKN A2QPLC, abgerufen am 14. Oktober 2026.

6. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Completes 2026 Drill Program Targeting High-Priority Porphyry Centers at its 100% Owned Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 22. September 2026.

7. Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Reports Record Six-Month Results with Continued Strong Cash Flow and Earnings Growth, 5. August 2026.

8. U.S. GoldMining Inc.: Technical Reports & Resource Statement, Schätzungsstichtag 2. März 2026; abgerufen am 14. Oktober 2026.

9. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Announces Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 2. März 2026.

10. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Expands Pipeline of High-Priority Targets With 2026 Surface Exploration Program at its Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 28. September 2026.

11. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Provides Update on State-Led West Susitna Access Road, AIDEA Authorizes up to $25 Million in Funding for the State's Planned Geotechnical and Engineering Work, 2. September 2026.

12. U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Provides Update on 2026 Exploration Program and Policy Tailwinds at its 100% Owned Whistler Gold-Copper Project, Alaska, 27. August 2026.

13. U.S. Department of the Interior / Federal Register: Final 2025 List of Critical Minerals, 7. November 2025.

14. Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Announces Amended and Upsized Revolving Credit Facility of up to US$150 Million at Reduced Interest Cost and Provides an Update on Selected Portfolio Assets, 19. Februar 2026.

15. Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Announces Acquisition of Additional Interest in REN Royalty, Release of 2026 Integrated Report and Reminds Shareholders of Capital Markets Day, 15. Juni 2026.

16. i-80 Gold Corp. / SEC: i-80 Gold Announces Positive Feasibility Study and Initial Mineral Reserves for Granite Creek Underground, 21. September 2026.

17. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold Reports Q3 Production Results Following Transformational Combination with Orla; Expanded Canadian Production Platform Positioned for Strong Finish to 2026, 13. Oktober 2026.

18. Seeking Alpha / TradingView: Gold Royalty, Versamet Royalties started with Buy ratings at TD Cowen, 8. Oktober 2026.

19. Goldesel: Gold Royalty Aktie: TD Securities startet mit Kaufempfehlung und 4-Dollar-Kursziel, 8. Oktober 2026.

20. Gold Royalty Corp.: Gold Royalty to Release Third Quarter 2026 Results on November 4, 2026, 8. Oktober 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Monatlich gemeldete Goldkäufe und -verkäufe von Zentralbanken, Datenstand 31. August 2026; World Gold Council, IMF und jeweilige Zentralbanken, Quelle 3. Aus der Ausgangsdatei übernommen.

Abbildungen 2 bis 6: U.S. GoldMining Inc.; Logo, Projektübersicht mit PEA-Kennzahlen 2026, Karte der abgeschlossenen Bohrungen (21. September 2026), Karte der Oberflächenexploration (Meldung vom 28. September 2026) und West-Susitna-Planungsdarstellung mit Zeitzielen für 2026. Die Straßenkarte zeigt Planungen, keine fertiggestellte Erschließung. Historische Gehaltsangaben in der Explorationskarte sind keine neuen Analyseergebnisse des Jahres 2026. Abbildung 7: Logo Gold Royalty Corp. Sämtliche Unternehmensmaterialien wurden aus der Ausgangsdatei übernommen; Rechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern. Die übernommenen Grafiken und Logos wurden bei dieser Bearbeitung nicht KI-bildgeneriert. Into-Bild: Symbolbild, KI-Generiert

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 14. Oktober 2026. Markt-, Ressourcen-, Studien-, Explorations-, Finanz- und Terminangaben wurden anhand der verlinkten amtlichen Daten, Unternehmensmeldungen, veröffentlichten Ressourcentabelle und SEC-Unterlagen abgeglichen. Die Prozentveränderungen und die Umrechnung von Feinunzen in Tonnen wurden nachgerechnet. Für die Analysteneinschätzung wurden die genannten Medienberichte verwendet; der Originalbericht von TD lag nicht vor. Eine vollständige unabhängige Prüfung der technischen Studien, Bohrdaten und metallurgischen Annahmen erfolgte nicht. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen und keine Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Interessen und Positionen

U.S. GoldMining Inc.: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten keine Aktien. Der Emittent ist weder an JS Research noch an SRC mit 5% oder mehr beteiligt. Jörg Schulte und JS Research können künftig eigene Geschäfte in den Aktien oder darauf bezogenen Finanzinstrumenten tätigen; daraus können weitere Interessenkonflikte entstehen.

Gold Royalty Corp.: Jörg Schulte hält im Gegensatz zur JS Research GmbH Aktien, aber deutlich unter 0,5% des Unternehmens. Der Emittent ist weder an JS Research noch an SRC mit 5% oder mehr beteiligt. Jörg Schulte und JS Research können künftig eigene Geschäfte in den Aktien oder darauf bezogenen Finanzinstrumenten tätigen, daraus können weitere Interessenkonflikte entstehen.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen haben eine geringere geologische Sicherheit als angezeigte Ressourcen. Die Whistler-PEA ist vorläufig und verwendet ausschließlich angezeigte Ressourcen der Lagerstätte Whistler im wirtschaftlichen Minenplan. Ihre Ergebnisse beruhen auf Annahmen zu Preisen, Kosten, Ausbeuten, Finanzierung und Umsetzung. Es besteht keine Gewähr für deren Realisierung.

Die Goldäquivalente der Whistler-Ressource beruhen auf der veröffentlichten Formel AuEq = Au + 0,9361 × Cu + 0,0055 × Ag; Au und Ag werden in g/t, Cu in Prozent eingesetzt. Die Ressourcenschätzung verwendet Metallpreise von 2.750 US-Dollar je Unze Gold, 4,35 US-Dollar je Pfund Kupfer und 30 US-Dollar je Unze Silber sowie Ausbeuten von 87,8%, 75,4% und 49,1%. Diese Annahmen unterscheiden sich von den wirtschaftlichen PEA-Annahmen. Die GEO-Kennzahl von Gold Royalty und das bereinigte EBITDA sind nicht nach IFRS standardisiert und nicht unmittelbar mit Minenressourcen oder Kennzahlen anderer Unternehmen gleichzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere Exploration und Ressourcenwachstum, die West-Susitna-Erschließung, Finanzierung, Genehmigungen, Produktionsanläufe bei REN und South Railroad, die Granite-Creek-Planung sowie Einnahmen und Analystenerwartungen zu Gold Royalty. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Ursachen können Geologie, Metallurgie, Umwelt- und Sozialauflagen, Infrastruktur, Bauverzögerungen, Finanzierung und Verwässerung, Betreiber- und Vertragspartnerabhängigkeit, Metallpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in den USA und weiteren Ländern des Royalty-Portfolios sein. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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