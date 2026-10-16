Der weltweite Wettlauf um die kommerzielle Nutzbarkeit von Quantenrechnern beschleunigt sich. Staatliche Stellen und Tech-Giganten investieren große Summen in die Technologie. Zudem fragt die Industrie schon heute nach Lösungen auf Basis von Quantencomputing. Dabei zeigt sich eine klare Trennung am Markt: Auf der einen Seite stehen die Erbauer der extrem teuren Rechner, auf der anderen Seite die Entwickler hochspezialisierter Software, die die Hardware für den Fabrikalltag nutzbar machen. Wir beleuchten den Trend und zeigen, welche Unternehmen für Anleger interessant sein könnten.
Enthaltene Werte: DE000A40UU44,US4592001014,US26740W1099Den vollständigen Artikel lesen ...
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