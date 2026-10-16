EQS-News: Steyr Motors AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille
Steyr, Österreich, 16. Oktober 2026 - Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, und der deutsche Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille. Im Rahmen der Kooperation sind die leistungsstarken Generatoren der M12 Power Unit (M12PU) von Steyr Motors integraler Bestandteil der bodengebundenen Energieversorgung des Drohnensystems und ermöglichen einen effizienten, auf hohe Einsatzverfügbarkeit ausgelegten Flugbetrieb.
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Kontakt Avilus
16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2415912
|Ende der Mitteilung
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2415912 16.10.2026 CET/CEST