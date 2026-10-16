Zum Wochenausklang kehrt an den Märkten etwas Ruhe ein. Zuvor hatte die überraschend hohe US-Inflation die Technologiewerte weltweit kräftig belastet. Für den DAX zeichnet sich vorbörslich ein freundlicher Start ab, die Wochenbilanz läge damit bei rund zwei Prozent im Plus. Rückenwind kommt aus Asien, wo sich der Nikkei 225 und der koreanische Kospi nach ihren heftigen Einbrüchen spürbar erholen. Auch an der Wall Street hatte sich die Stimmung im Verlauf des gestrigen Handelstages wieder gedreht, weil die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich nachgaben. Für Gesprächsstoff sorgen zudem drei Zahlenwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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