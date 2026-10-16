Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG



16.10.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp. Unternehmen: Antimony Resources Corp. ISIN: CA0369271014 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,52 CAD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kapitalerhöhung in Höhe von 5,0 Mio. CAD erfolgreich platziert; Finanzierung der Explorationsaktivitäten deutlich ausgeweitet



Die Antimony Resources Corp. hat am 05.10.2026 den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 5,00 Mio. CAD bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Finanzierung wurden insgesamt 10,64 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,47 CAD je Aktie ausgegeben. Die Kapitalmaßnahme erfolgte in Form einer sogenannten Flow-Through-Finanzierung, bei der bestimmte steuerliche Abzugsmöglichkeiten für qualifizierende Explorationsausgaben auf die Investoren übertragen werden. Aufgrund dieser steuerlichen Vorteile können entsprechende Aktien häufig mit einem Aufschlag gegenüber dem Börsenkurs platziert werden. Bei Antimony Resources lag der Ausgabepreis rund 14,6 % über dem Schlusskurs von 0,41 CAD am Tag der Ankündigung der Finanzierung (29.09.2026).



Unter Berücksichtigung der Vermittlungsprovision von 0,25 Mio. CAD beläuft sich der Mittelzufluss vor weiteren Kosten auf rund 4,75 Mio. CAD. Zusätzlich wurden 521.277 Broker-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,75 CAD und einer Laufzeit von zwölf Monaten ausgegeben. Die aufgenommenen Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung der weiteren Explorationsarbeiten am Bald-Hill-Projekt verwendet werden. Aus unserer Sicht ist die erfolgreich durchgeführte Kapitalmaßnahme positiv zu bewerten, da sie die Finanzierung der nächsten Explorationsschritte sichert. Gleichzeitig konnte die Gesellschaft aufgrund der besonderen steuerlichen Struktur der Finanzierung einen gegenüber dem damaligen Börsenkurs höheren Ausgabepreis erzielen und somit die Verwässerung begrenzen.



Neben der erfolgreichen Finanzierung hat Antimony Resources weitere Fortschritte bei der Erkundung des Bald-Hill-Projekts in der kanadischen Provinz New Brunswick vermeldet. Im Mittelpunkt stehen dabei die fortgesetzten Bohrarbeiten in der Main Zone sowie erste Laborergebnisse aus der Bohrkampagne in der noch weitgehend unerforschten Central Zone.



In der Main Zone konnten erneut hochgradige Antimonmineralisierungen nachgewiesen werden. Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch BH-26-21, bei dem sich über eine Länge von 9,12 Metern ein durchschnittlicher Antimongehalt von 2,28 % sowie ein Goldgehalt von 0,93 g/t ergaben. Innerhalb dieses Abschnitts lag der Antimongehalt auf einer Länge von 0,30 Metern sogar bei 27,3 %. Ein weiteres Bohrloch (BH-26-19) lieferte im Durchschnitt 1,90 % Antimon über eine Länge von 5,20 Metern. Auch die am 14.10.2026 veröffentlichten jüngsten Bohrergebnisse bestätigen die hochgradige Mineralisierung. So wurden im Bohrloch BHW-26-19 durchschnittlich 4,36 % Antimon über 13,0 Meter nachgewiesen, darunter hochgradige Abschnitte mit 21,45 % Antimon über 1,10 Meter und 15,0 % Antimon über 0,80 Meter. In einem weiteren Abschnitt desselben Bohrlochs wurde zusätzlich ein Antimongehalt von 5,35 % ermittelt. Besonders positiv ist, dass diese Ergebnisse aus dem südlichen Bereich der Main Zone stammen und die hochgradige Mineralisierung in Richtung der Central Zone erweitern. Die Ergebnisse fließen in ein aktualisiertes geologisches Modell ein, das als Grundlage für die weitere Bohrplanung sowie die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung dienen soll.



Auch aus der südlich der Main Zone gelegenen Central Zone liegen erste Laborergebnisse vor. So ergab das Bohrloch BHC-26-01 einen durchschnittlichen Antimonanteil von 2,63 % über eine Strecke von 2,20 Metern, darunter ein hochgradiger Abschnitt von 10,3 % Antimon über eine Strecke von 0,40 Metern. Damit wurde die zuvor durch Oberflächenarbeiten identifizierte Mineralisierung erstmals auch durch Bohrungen in der Tiefe bestätigt. Zusätzlich meldete die Gesellschaft einen Goldfund im Bohrloch BHC-26-13 in einer Tiefe von 165,85 Metern. Eine vorläufige Untersuchung mittels tragbarem Röntgenfluoreszenzgerät (XRF) ergab einen lokalen Goldgehalt von 285 g/t. Da es sich hierbei jedoch nicht um einen repräsentativen Laborwert für einen vollständigen Bohrabschnitt handelt, bleibt die wirtschaftliche Bedeutung dieses Fundes zunächst offen. Grundsätzlich könnte eine zusätzliche Goldmineralisierung jedoch das wirtschaftliche Potenzial des Projekts erweitern.



Darüber hinaus wurde eine hochauflösende aeromagnetische und elektromagnetische Vermessung des inzwischen mehr als 3.700 Hektar großen Projektgebiets abgeschlossen. Im Rahmen der insgesamt 594 Fluglinienkilometer sollen geologische Strukturen identifiziert werden, die auf weitere Antimonmineralisierungen hinweisen könnten. Die Ergebnisse werden derzeit geophysikalisch ausgewertet und sollen zur Identifizierung zusätzlicher Explorationsziele beitragen.



Insgesamt werten wir die jüngsten Entwicklungen positiv. Während die Bohrergebnisse die hochgradige Antimonmineralisierung in der Main Zone weiter untermauern, liefern die Untersuchungen der Central Zone erste Hinweise auf zusätzliches Mineralisierungspotenzial außerhalb des bislang im Fokus stehenden Hauptvorkommens. Die erfolgreich abgeschlossene Finanzierung schafft zugleich eine verbesserte Grundlage für die Fortsetzung der Explorationsaktivitäten. Der nächste wesentliche Meilenstein bleibt die weitere geologische Abgrenzung der Mineralisierung als Voraussetzung für die Erstellung einer ersten belastbaren Mineralressourcenschätzung.



Die aus einem Peer-Group-Vergleich hergeleitete Projektbewertung (siehe Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026) behält weiterhin ihre Gültigkeit. Gegenüber unserer bisherigen Bewertung haben wir einerseits den Netto-Liquiditätszufluss in Höhe von 4,75 Mio. CAD hinzugerechnet. Dem steht jedoch ein Anstieg der Aktienzahl um 10,64 Mio. auf 132,93 Mio. Aktien gegenüber. Gleichzeitig haben wir die im Zuge der Kapitalerhöhung hinzugekommenen Warrants in unser Black-Scholes-Modell integriert. Aufgrund des niedrigeren Aktienkurses hat sich der Wertabschlag durch die ausstehenden Warrants und Optionen auf -6,18 Mio. CAD (bisher: -12,00 Mio. CAD) reduziert. Da der Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung überwiegt, haben wir einen leicht niedrigeren fairen Wert je Aktie in Höhe von 2,52 CAD (1,60 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR, Stand: 15.10.2026, 08:50 Uhr UTC) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261016_Antimony_Comment



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellungsdatum: 15.10.2026 (16:06 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 16.10.2026 (09:00 Uhr)



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