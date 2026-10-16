Vielleicht müssen sich Investoren damit abfinden: Die Monate nach der Hauptversammlung (HV) mit der regelmäßig sehr attraktiven Dividendenzahlung sind erst einmal tote Hose für die Edel-Aktie. Jedenfalls zieht sich dieses Verhaltensmuster seit nun fünf Jahren durch den Chart des Medienunternehmens. Fakt ist allerdings auch, dass der Kurs der Edel-Aktie meist schon vor Veröffentlichung der Eckdaten für das jeweils am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr im Dezember wieder in Schwung kommt. Insofern könnte es sich lohnen, den Titel allmählich wieder auf die Beobachtungsliste zu nehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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