DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Edel SE & Co. KGaA: Kontor New Media gewinnt den digitalen Audiovertrieb von Lübbe Audio

Hamburg/Köln (pta000/02.07.2026/13:39 UTC+2)

Kontor New Media gewinnt zum 1. Juli 2026 den weltweiten digitalen Vertriebsetat von Lübbe Audio.

Die Leistung umfasst die digitale Auswertung eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Verlagsprogramme im Hörbuchmarkt mit einem breiten Portfolio aus Belletristik, Sachbuch, Kinder- und Jugendbüchern und Hörspielserien. Mit dem digitalen Vertrieb von Lübbe Audio erweitert Kontor New Media seine Position als einer der relevantesten Distributionspartner für Premium-Content im europäischen Raum.

Matthias Mundt, Director Sales Lübbe Audio: "Wir freuen uns darauf, die digitale Vermarktung des Lübbe-Audio-Portfolios gemeinsam mit Kontor New Media weiterzuentwickeln und die Präsenz auf relevanten Plattformen nachhaltig zu stärken."

"Bastei Lübbe steht für hervorragende und vielfältige Inhalte und innovatives Denken. Es ist eine große Freude und eine echte Auszeichnung, dieses Traditionsunternehmen im Audiovertrieb unterstützen zu dürfen.", sagt Frank-Peter Leffler, Managing Director bei Kontor New Media.

Digitale Vertriebskompetenz aus Hamburg

Kontor New Media gehört zu den führenden unabhängigen digitalen Medienvertrieben Europas. Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen Rechteinhaber aus den Bereichen Musik, Hörbuch, Film und Entertainment bei der weltweiten Auswertung ihrer Inhalte auf allen relevanten digitalen Plattformen. Als Teil der Edel-Gruppe verbindet Kontor technologische Kompetenz mit umfassender Marktkenntnis und betreut ein vielfältiges Portfolio nationaler und internationaler Partner, wie Kontor Records, Playground Music Scandinavia, Jumbo Neue Medien & Verlag, selected., X Verleih, Beat Dealer Records, Pandastorm Pictures, ACT Music & Vision, Xtreme Sound und viele mehr.

Weitere Informationen zu Lübbe Audio und Bastei Lübbe sind hier zu finden: https://bastei-luebbe.de/unternehmen

Kontakt Kontor New Media: Frank-Peter Leffler (frank.leffler@kontornewmedia.com )

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Aussender: Edel SE & Co. KGaA Neumühlen 17 22763 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Henning Hansen, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 02, 2026 07:39 ET (11:39 GMT)