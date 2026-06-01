DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2025/26: Edel-Unternehmensgruppe steigert Umsatzerlöse und Ergebnis

Hamburg (pta000/01.06.2026/16:30 UTC+2)

• Konzernumsatz stieg um rund 10 % auf 140,6 Mio. Euro (Vorjahr: 128,1 Mio. Euro) • Konzern-EBITDA stieg um rund 6 % auf 16,3 Mio. Euro (Vorjahr: 15,4 Mio. Euro) • Konzern-EBIT stieg um rund 5 % auf 10,6 Mio. Euro (Vorjahr: 10,1 Mio. Euro) • Halbjahresüberschuss: 5,7 Mio. Euro nach 5,6 Mio. Euro (Vorjahr nach Anteilen anderer Gesellschafter: 5,4Mio. Euro) • Ergebnis je Aktie: 0,27 Euro (Vorjahr: 0,25 Euro)

Die Edel SE & Co. KGaA (WKN 564950) aus Hamburg ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (01.10.2025 - 31.03.2026) profitabel gewachsen: Die Unternehmensgruppe steigerte ihren Umsatz um rund 10 % auf 140,6 Mio. Euro und verbesserte zugleich ihre Ergebniskennzahlen, während sie gezielt in ihre Zukunft investierte. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2026 bei 25,9 % (30. September 2025: 26,9 %).

Das EBITDA stieg um rund 6 % auf 16,3 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 15,4 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich um rund 5 % auf 10,6 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 10,1 Mio. Euro) und das trotz höherer Abschreibungen aus dem laufenden Investitionsprogramm, mit dem die Gruppe vor allem ihre digitale Infrastruktur ausbaut. Der Konzernhalbjahresüberschuss stieg auf 5,7 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 5,6 Mio. Euro) und entfiel vollständig auf die Aktionäre der Edel SE & Co. KGaA (Vorjahreshalbjahr nach Anteilen anderer Gesellschafter: 5,4 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,27 Euro nach 0,25 Euro im Vorjahreshalbjahr.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg deutlich um 12,8 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 9,2 Mio. Euro). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit lag bei -7,1 Mio. Euro nach -4,6 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich auf -4,8 Mio. Euro nach -10,5 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr. Der Aufnahme neuer (Finanz-) Kredite in Höhe von 8,7 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 0,3 Mio. Euro) standen planmäßige Tilgungen von 5,5 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 8,9 Mio. Euro) gegenüber. Darüber hinaus enthielt der Berichtszeitraum - anders als das Vorjahreshalbjahr - die im März 2026 geleistete Dividendenzahlung an die Aktionäre des Mutterunternehmens für das Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von 6,4 Mio. Euro (0,30 Euro je Aktie).

Dr. Jonas Haentjes, CEO: "Im ersten Halbjahr 2025/26 haben wir Umsatz und Ergebnis spürbar gesteigert. Wachstumstreiber in unserem Kernmarkt Musik waren vor allem Streaming und Vinyl. Zugleich investieren wir gezielt in unsere digitale Infrastruktur, um künftiges Wachstum zu fördern. Getragen von starken Partnerschaften entwickeln wir das Unternehmen langfristig weiter - mit der Ruhe und dem unternehmerischen Augenmaß, die uns unsere familiengeführte Unabhängigkeit ermöglichen."

(Ende)

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Aussender: Edel SE & Co. KGaA Neumühlen 17 22763 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Henning Hansen, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 01, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)