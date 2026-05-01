Die Schlagzeilen zur Rentenpolitik der deutschen Regierungskoalition machen wenig Mut: Ob das Rentenniveau nun künftig sinken oder - laut offizieller Lesart - nur langsamer steigen wird, das Vertrauen in die gesetzliche Vorsorge schwindet. In einem Umfeld, in dem die klassische Altersrente kaum noch den gewohnten Lebensstandard sichern kann, rückt eine Strategie immer stärker in den Fokus privater Anleger: der Aufbau von passivem Einkommen. Dividendenaktien haben sich hierbei als "zweites Gehalt" etabliert. Das spricht für Unternehmen wie Edel, RE Royalties und M&G. Bislang hat sie kaum jemand auf der Rechnung, doch einen Blick sind sie allemal wert.Den vollständigen Artikel lesen ...
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