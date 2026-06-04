Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG



04.06.2026 / 13:22 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.06.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Gute Entwicklung in H1 über Erwartungen



Die Edel SE & Co. KGaA hat jüngst vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 vorgelegt. Der Entertainment-Konzern konnte an die Dynamik des zweiten Halbjahres 2024/25 anknüpfen und sowohl Umsatz als auch operative Ergebniskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern sowie unsere Erwartungen übertreffen.



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Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr stärker als erwartet um 9,8% auf 140,6 Mio. EUR und wurde im Kernmarkt Musik sowohl von Wachstum im Streaming als auch im Vinylbereich getragen. Damit konnte Edel an das ebenfalls erfolgreiche zweite Halbjahr 2024/25 anknüpfen (+8,1% yoy). Auch wenn die Zeiträume nicht exakt übereinstimmen, schlug Edel die allgemeine Marktentwicklung im Kernmarkt Deutschland damit deutlich, der nach Angaben des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) in 2025 um rund 2,3% yoy zulegte. Gleichzeitig unterliegt insbesondere das Vinylgeschäft aufgrund von Großprojekten saisonalen Schwankungen, sodass die starke Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres nicht ohne Weiteres fortgeschrieben werden sollte.



Das EBIT verbesserte sich trotz höherer Abschreibungen aus dem laufenden Investitionsprogramm, mit dem die Gruppe vor allem ihre digitale Infrastruktur ausbaut, um rund 5% auf 10,6 Mio. EUR. Mit einer EBIT-Marge von rund 7,5% verbleibt die Profitabilität weiterhin auf einem klar wertgenerierenden Niveau (ROCE 2026e: 18,6%).



Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung des Cashflows. Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 22,0 Mio. EUR (H1/25: 9,2 Mio. EUR), getragen von der verbesserten operativen Entwicklung sowie einem soliden Working-Capital-Management. Trotz erhöhter Investitionen von EUR -7,1 Mio. EUR (+2,5 Mio. EUR yoy), insbesondere in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, stieg der Free Cashflow ebenfalls auf 14,9 Mio. EUR (H1/25: 4,6 Mio. EUR). Der Finanzierungscashflow belief sich auf EUR -4,8 Mio. EUR und reflektiert neben einer Netto-Darlehensaufnahme die geleistete Dividendenzahlung von EUR 6,4 Mio. (EUR 0,30 je Aktie). Insgesamt resultierte ein Netto-Mittelzufluss von 10,1 Mio. EUR, der die die hohe Innenfinanzierungskraft des Geschäftsmodells von Edel unterstreicht.



Prognosenanpassung und Guidance: Insgesamt lag die Entwicklung im ersten Halbjahr insbesondere umsatzseitig über unseren Erwartungen, sodass wir unsere Prognose für 2026 leicht angehoben haben. Vor dem Hintergrund der ebenfalls guten Entwicklung in H2/25 erwarten wir für das zweite Halbjahr eine leicht geringere Dynamik, erachten die Jahresziele des Unternehmens jedoch als äußerst visibel.



Fazit: Edel hat in der abgelaufenen Berichtsperiode unsere Erwartungen übertroffen. Vor dem Hintergrund der soliden operativen Entwicklung sehen wir die jüngsten Kursrückgänge als nicht gerechtfertigt (KGV von 7,7x für 2026e) und bestätigen Kaufempfehlung sowie Kursziel von 8,00 EUR.







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