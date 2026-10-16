Luftfahrtsystem Grille, Bildrechte Avilus. Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille - so kann man heute einer Unternehmensmeldung der Österreicher entnehmen. Sollte die Perspektiven erhöhen, an denen nach dem Prognoserücksetzer einige gezweifelt hatten. Steyr Motors AG hat eine bewegte Börsenhistorie hinter sich: Einst als Beteiligung der Mutares SE & Co. KGaA an die Börse gebracht, erlebte die Aktie 2025 eine spektakuläre Rallye mit einem erratisch zu nennendem Kursanstieg auf bis zu 390,00 Euro und einer Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin