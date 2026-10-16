JPMorgan hat die Nestle-Aktie am Freitag von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Hinter dem Votum steht vor allem der Blick auf das Jahr 2027. Damit stellt sich die Frage: Beginnt für den Lebensmittelkonzern tatsächlich eine Neubewertung? JPMorgan setzt auf 2027 Analystin Celine Pannuti erwartet laut der am Freitag vorliegenden Studie, dass Nestle im Jahr 2027 seine mittelfristigen Ziele erreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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