Die Tesla-Aktie befindet sich seit Ende Juli wieder auf dem Weg nach oben. Zwar kam es in den vergangenen Tagen im Zuge des weltweiten Sell-offs an den Tech-Märkten zu einem Rücksetzer, doch am Freitag zieht der Kurs wieder spürbar an. Vorbörslich steigt die Aktie um mehr als +5% auf über 380 US$. Das sorgt für Kauflaune und so sollten sich Anleger nun verhalten. Roadster-Show befeuert die Fantasie Elon Musk sorgt einmal mehr für Schlagzeilen: Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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