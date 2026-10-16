Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US00180G3048 AMTD IDEA Group 16.10.2026 US00180G4XXX AMTD IDEA Group 19.10.2026 Tausch 60:1
CA9323971023 Wallbridge Mining Co. Ltd. 16.10.2026 CA8669721XXX Sunday Lake Gold Corp. 19.10.2026 Tausch 20:1
CA39540E4013 GreenPower Motor Company Inc. 16.10.2026 CA39540E5XXX GreenPower Motor Company Inc. 19.10.2026 Tausch 5:1
IT0005607715 Adventure S.p.A. 16.10.2026 IT0005735XXX Adventure S.p.A. 19.10.2026 Tausch 1:8
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US00180G3048 AMTD IDEA Group 16.10.2026 US00180G4XXX AMTD IDEA Group 19.10.2026 Tausch 60:1
CA9323971023 Wallbridge Mining Co. Ltd. 16.10.2026 CA8669721XXX Sunday Lake Gold Corp. 19.10.2026 Tausch 20:1
CA39540E4013 GreenPower Motor Company Inc. 16.10.2026 CA39540E5XXX GreenPower Motor Company Inc. 19.10.2026 Tausch 5:1
IT0005607715 Adventure S.p.A. 16.10.2026 IT0005735XXX Adventure S.p.A. 19.10.2026 Tausch 1:8
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