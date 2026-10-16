The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2026
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ISIN Name
CA39540E4013 GREENPOWER MOTOR CO. NEW
CA9323971023 WALLBRIDGE MINING CO.
IT0005607715 ADV.S.P. EO0
US00180G3048 AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A
US18453H1068 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2026
.
ISIN Name
CA39540E4013 GREENPOWER MOTOR CO. NEW
CA9323971023 WALLBRIDGE MINING CO.
IT0005607715 ADV.S.P. EO0
US00180G3048 AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A
US18453H1068 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01
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