The following instruments on XETRA do have their first trading 19.10.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.10.2026Aktien1 CNE100007QD0 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Ltd.2 CNE100007FD3 Axera Semiconductor Co. Ltd.3 SGXE34721527 Gulf Development PCL SDR4 AU0000259582 Acusensus Ltd.5 US74766W1080 Quantum Computing Inc.6 IT0005735722 Adventure S.p.A.7 US00180G4038 AMTD IDEA Group ADR8 CA39540E5002 GreenPower Motor Company Inc.9 CA8669721026 Sunday Lake Gold Corp.10 DE000TUAG521 TUI AG neue Namens-AktienAnleihen1 XS3544709XXX Dell Bank International DAC2 XS3544706XXX African Development Bank3 US17252AAXXX Cipher Digital Inc.4 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.5 US48128BBXXX JPMorgan Chase & Co.6 XS3541167XXX Paprec Holding S.A.7 US81730HAXXX SentinelOne Inc.