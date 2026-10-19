The following instruments on XETRA do have their first trading 19.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.10.2026
Aktien
1 CNE100007QD0 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Ltd.
2 CNE100007FD3 Axera Semiconductor Co. Ltd.
3 SGXE34721527 Gulf Development PCL SDR
4 AU0000259582 Acusensus Ltd.
5 US74766W1080 Quantum Computing Inc.
6 IT0005735722 Adventure S.p.A.
7 US00180G4038 AMTD IDEA Group ADR
8 CA39540E5002 GreenPower Motor Company Inc.
9 CA8669721026 Sunday Lake Gold Corp.
10 DE000TUAG521 TUI AG neue Namens-Aktien
Anleihen
1 XS3544709XXX Dell Bank International DAC
2 XS3544706XXX African Development Bank
3 US17252AAXXX Cipher Digital Inc.
4 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
5 US48128BBXXX JPMorgan Chase & Co.
6 XS3541167XXX Paprec Holding S.A.
7 US81730HAXXX SentinelOne Inc.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.10.2026
Aktien
1 CNE100007QD0 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Ltd.
2 CNE100007FD3 Axera Semiconductor Co. Ltd.
3 SGXE34721527 Gulf Development PCL SDR
4 AU0000259582 Acusensus Ltd.
5 US74766W1080 Quantum Computing Inc.
6 IT0005735722 Adventure S.p.A.
7 US00180G4038 AMTD IDEA Group ADR
8 CA39540E5002 GreenPower Motor Company Inc.
9 CA8669721026 Sunday Lake Gold Corp.
10 DE000TUAG521 TUI AG neue Namens-Aktien
Anleihen
1 XS3544709XXX Dell Bank International DAC
2 XS3544706XXX African Development Bank
3 US17252AAXXX Cipher Digital Inc.
4 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
5 US48128BBXXX JPMorgan Chase & Co.
6 XS3541167XXX Paprec Holding S.A.
7 US81730HAXXX SentinelOne Inc.
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