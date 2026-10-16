München (ots) -Dieses Jubiläum hat sich Fortuna-Coach Matthias Mink sicher anders vorgestellt: Statt eines umjubelten Erfolgs in seinem 250. Pflichtspiel setzt es im Duell mit dem VfB Stuttgart II eine 0:1-Niederlage. Mann des Tages bei den Schwaben: Innenverteidiger Maximilian Herwerth. Zudem sieht auf Seiten der Gastgeber Tom Geerkens binnen weniger Minuten zweimal Gelb und fliegt vom Platz. "Es gab viele umstrittene Szenen. Es gab keine klare Linie im Zuge der Spielleitung. Dann tun sich die Spieler logischerweise auch schwer, einschätzen zu können: Wird etwas gepfiffen? Wird etwas nicht gepfiffen?", ärgert sich Mink. Für Geschäftsführer Niklas Müller ist der Trainer "mittlerweile eine echte Legende bei uns." Trotz der Niederlage bleiben die Kölner vorerst über dem Strich. Der Klassenerhalt wäre, betont Müller, "enorm wichtig". "Wir haben 7 Jahre gebraucht, in die Liga zu kommen." Was man dafür verbessern muss? Mink: "Tore schießen! Wir sind am 10. Spieltag. Wir haben 8 Tore. Aber das ist auch das Schwierigste."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Topspiel des 10. Spieltags der 3. Liga zwischen Fortuna Köln und dem VfB Stuttgart II. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der 3. Liga am Samstag: Ab 13.30 Uhr gibt es die Konferenz und ab 13.45 Uhr die Einzelspiele. Unter anderem mit den Spitzenspielen Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken und Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.3. Liga | 10. SpieltagFortuna Köln - VfB Stuttgart II 0:1 | Fortuna in Unterzahl und offensiv zu harmlos: "Wir sind am 10. Spieltag und haben 8 Tore"Es wird hitzig: Nach Abpfiff kommt es zur Rudelbildung zwischen dem Stuttgarter Team und Fortuna-Verantwortlichen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ejZ5UkNGK0pTZU1DYTNyRFhEZjl5bU1KalpXbFpxQ3BSN214QVlwaGsrND0=Kalte Dusche! Fortuna-Geschäftsführer Niklas Müller und das MagentaSport-Team wurden beim Halbzeitinterview freundlich vom Rasensprenger empfangen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bUhxVmhLTlFoYURid1dsMTlraGhHeGo4b3dXL2NCM2t4SnhFQTUwS0RMMD0=Matthias Mink, Trainer Fortuna Köln: " Das Resultat passt halt nicht. Ich glaube schon, dass wir vieles richtig gemacht haben. In der 1. Halbzeit war es sicherlich ein relativ chancenarmes Spiel, wobei ich schon fand, dass wir viele Spielanteile hatten, dass wir es defensiv sehr, sehr gut gemacht haben. Nach vorne hätte ich mir die ein oder anderen Abschlüsse mehr gewünscht. Aber das Spiel geht 90 Minuten. Die kamen in der 2. Halbzeit nicht wirklich zwingend genug, sodass sie ins Tor fallen, wobei alles dabei war. Zwei super Standardsituationen, wo du eigentlich einen machen musst. Dann entscheiden wieder andere Dinge das Spiel. Das ist manchmal so."... über die Schiedsrichterleistung: "Es gab viele umstrittene Szenen. Es gab keine klare Linie im Zuge der Spielleitung. Dann tun sich die Spieler logischerweise auch schwer, einschätzen zu können: Wird etwas gepfiffen? Wird etwas nicht gepfiffen? Das Thema Gelbe Karten kam mir vielleicht auch etwas zu spät. In der 1. Halbzeit hätte man schon auch die ein oder andere Gelbe Karte ziehen können."... worin sich Fortuna Köln verbessern kann: "Tore schießen! Wir sind am 10. Spieltag. Wir haben 8 Tore. Aber das ist auch das Schwierigste. Das ist der eine Aspekt. Manchmal hast du Phasen, da fallen die Dinger rein, als ob es nichts wäre. Aktuell ist das eben nicht so. Ich glaube schon, dass wir genug hatten, dass viele knifflige und enge Situationen dabei waren. Ich habe jetzt noch nicht einmal eine herausragende Torhüterleistung gesehen. Wir kriegen einfach zu wenig Bälle aufs Tor, beziehungsweise in Richtung Tor. Dann wird es schwer, Tore zu schießen. Das sind die Dinge, die man anmerken, aber nicht vorwerfen kann."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SjlqV09GckZIcVk1SFE3SkFiVUZGeUp0dDVBeDVYQktvK3dEMUo4b0tFdz0=Niklas Müller, Geschäftsführer Fortuna Köln, über Trainer Matthias Mink, der gegen den VfB Stuttgart II sein 250. Spiel als Trainer von Fortuna Köln absolvierte: "250 Spiele, 150 Spiele als Spieler. Das ist mittlerweile eine echte Legende bei uns und zurecht durch Jürgen Weinzierl geehrt worden. Wir haben vor dem Spiel gesagt, das schönste Geschenk, das du uns machen kannst, ist der Heimsieg."... über die bisherige Saison: "Ich ziehe erstmal ein gutes Fazit. Wir stehen über dem Strich. Das ist für uns das Wichtigste, auch psychologisch. Die Saison ist noch früh. Da ist der Tabellenplatz erstmal zweitrangig. Aber auch der Auftritt gegen Saarbrücken [0:0, Anm.d.Red.] hat mir sehr gut gefallen. Wir haben gegen Aachen [1:1] bestanden, gegen Düsseldorf zuhause bestanden [0:0]. Die Zuschauer honorieren das. Wir haben einen gefüllten Heimbereich. Eigentlich sind alle Anzeichen gut."... wie wichtig der Klassenerhalt für Fortuna Köln ist: "Wir haben 7 Jahre gebraucht, in die Liga zu kommen. Das ist für uns enorm wichtig, in der Liga zu bleiben. Daran setzen wir alles. Wir haben Ende der Transferphase doppelt nachgelegt und auch echt Qualität nachgelegt, mit [Jannik] Mause, mit [Cédric] Harenbrock. Deswegen wollen wir jetzt noch nicht Richtung Winter denken, sondern mit den Jungs arbeiten, die wir aktuell auf dem Platz haben. Und da haben wir vollstes Vertrauen."... über die Zukunftspläne im und um das Stadion: "Der Rasen wird tatsächlich ausgetauscht. Wir haben noch das Spiel gegen Würzburg. Das müssen wir noch überlegen. Dann wird Anfang November der Rasen getauscht. Wir haben das große Projekt Überdachung Stehplatzmitte, was für uns ganz wichtig ist, damit wir nicht mehr ganz so abhängig vom Wetter sind. Die Zuschauereinnahmen sind in der 3. Liga ein Faktor. In der Regionalliga einen Tick weniger. Und dann ist es Schritt für Schritt: Wir spielen in einem Stadion, das '78 erbaut worden ist. Das hat einen Charme. Aber wir wollen aus dem Charme eine Tugend machen und uns das Schritt für Schritt zurechtlegen: Dass es den Charme behält, aber auch einen gewissen Wohlfühlfaktor bekommt und für Zuschauer sorgt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NmNlRlBVSDJJdm03Q2JzSlpTeUJqQ0hpenRHWXkrckM0ek40aHN0c2w2ST0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Es war gut, dass nicht ganz so viel in den Strafräumen stattgefunden hat, wie in den anderen Spielen. Ich finde, dass wir die 1. Halbzeit sehr, sehr gut gemacht haben. Dass wir uns gegen Fortuna nicht durchsetzen können, ist okay. Sie verteidigen sehr, sehr gut. Die 20 Minuten nach der Pause war Fortuna klar am Drücker, kann bzw. muss in Führung gehen. Die Gelb-Rote Karte wendet das Spiel. Trotzdem: Das Tor, das wir aus einer Balleroberung schießen, ist ein Super-Ding! Zu Null zu spielen, ist Freude pur. Auswärtssieg ist Freude pur. Faktor Glück gehört auch dazu, definitiv. Und den hatten wir heute auch ein bisschen dabei."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bzhSS1FocHNqUmlNRk0wY251S2cxdi9SM2cySmMzTkJiMnU2YmxGRnRYdz0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 10. SpieltagSamstag, 17.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen, SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden, SG Sonnenhof Großaspach - Preußen Münster, Alemannia Aachen - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: Würzburger Kickers - SV Waldhof MannheimSonntag, 18.10.2026ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SC Verlab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - FC Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: SV Meppen - TSV HavelseGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 7. SpieltagSamstag, 17.10.2026ab 11.45 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SVab 13.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht FrankfurtSonntag, 18.10.2026ab 13.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnbergab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL WolfsburgMontag, 19.10.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - VfB StuttgartPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6372863