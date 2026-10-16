München (ots) -Der FC Bayern München legt auswärts bei Besiktas Istanbul eine XXL-Aufholjagd nach zwischenzeitlich 28 Punkten Rückstand hin - und muss sich trotzdem mit 87:95 geschlagen geben. Wie schon gegen Bologna verpatzten die Münchner auch diesmal den Start. Zur Pause führten die Gastgeber bereits mit 53:35. "Wir haben erst angefangen zu spielen, als wir 25, 26 Punkte hinten lagen. Das reicht nicht, um ein EuroLeague-Spiel zu gewinnen", moniert ein sichtlich frustrierter Bayern-Coach Anton Gavel und ergänzt: "Wir sind zurückgekommen und haben ausgeglichen. Das spricht für uns. Aber wir können nicht so ins Spiel starten, wie wir ins Spiel gestartet sind, in die 1. Hälfte und das 3. Viertel. Wenn du 25, 26 Punkte hinten liegst, wirst du das Spiel nicht gewinnen." Damit verpasst der FC Bayern nach dem 101:93-Sieg bei Efes am Mittwoch den großen Befreiungsschlag am Bosporus. Als nächstes wartet das Duell gegen Dubai am kommenden Donnerstag, ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Freitag des 6. Spieltags der EuroLeague mit dem Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Besiktas Istanbul. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am kommenden Mittwoch: Ab 17.45 Uhr eröffnet Bundestrainer Alex Mumbru mit Virtus Bologna bei Hapoel Tel Aviv den 7. Spieltag.EuroLeague | 6. SpieltagBesiktas Istanbul - FC Bayern München 95:87 | FC Bayern verspielt XXL-ComebackLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=a0lYTGZxNm5Qd3NpN212SmQydzhJRWtGMmp6NzBEQVIxdkFZdWNQb0VWYz0=Aufwachen, FC Bayern! Schon im 1. Viertel legt Besiktas einen 19:4-Run hin und zieht davon. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Z3BRN3RtckdJai9Cak5YWndXWkl1NTlmT3VPakx6RitSWkUrRkJiOFZDST0=Da ist die Reaktion - aber letztlich nicht genug. Die Münchener mit einem 19:2-Run im 3. Viertel. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=THEyVmFvTUNiZlpYNXlBa1JmeG1HWXhNMmEwVXpvOGF2VVdkcHErTjR2Zz0=Wahnsinn! Vladimir Lucic macht mit zwei Freiwürfen tatsächlich den Ausgleich nach 28 Punkten (!) Rückstand des FC Bayern. Letztlich reicht es für die Münchner trotzdem nicht. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WTEzWEoveThHdTR6WXFmS1ZJbkVGc0V0eDJPUkNmWTNMOVhYV2dYTXZmVT0=Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Erstmal Glückwunsch an Coach Alimpijevic und Besiktas zu diesem Sieg. Wir haben erst angefangen zu spielen, als wir 25-26 Punkte hinten lagen. Das reicht nicht, um ein EuroLeague-Spiel zu gewinnen. Wir sind zurückgekommen und haben ausgeglichen. Das spricht für uns. Aber wir können nicht so ins Spiel starten, wie wir ins Spiel gestartet sind, in die 1. Hälfte und das 3. Viertel. Wenn du 25-26 Punkte hinten liegst, wirst du das Spiel nicht gewinnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QU1DL3pVbUtqMDBCVzYxMlBsWFNPNitEZFZubkcrWXRFZ3FTS2FjVUhQWT0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 7. SpieltagMittwoch, 21.10.2026ab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Virtus BolognaDonnerstag, 22.10.2026ab 19.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Besiktas Istanbulab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Dubai Basketballab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Real Madridab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - FC Barcelonaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Roter Stern BelgradFreitag, 23.10.2026ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - ASVEL Villeurbanneab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbulab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Valencia BasketEuroCup | 4. SpieltagMittwoch, 21.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Slask Wroclawab 18.50 Uhr: PAOK Thessaloniki - ratiopharm Ulmab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - La Laguna TeneriffaBasketball Champions League (BCL) | 2. SpieltagMittwoch, 21.10.2026ab 19.50 Uhr: Asisa Joventut - Telekom Baskets BonnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6372864