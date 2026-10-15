Sinsheim - Besiktas Istanbul hat sich am Donnerstagabend in der Europa League bei der TSG Hoffenheim mit 3:2 durchgesetzt.



Vor heimischer Kulisse startete Hoffenheim engagiert in die Begegnung und kam früh zu einer aussichtsreichen Gelegenheit. Nach einem Freistoß erreichte der Ball über mehrere Stationen Koki Machida, dessen Kopfball in der dritten Minute am Pfosten landete. Auch Adam Hlozek hatte eine gute Möglichkeit, konnte Torhüter Alexander Nübel in der 20. Minute jedoch nicht überwinden.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Besiktas den Druck und übernahm zunehmend die Initiative. In der 60. Minute zahlte sich das aus: Durch einem Angriff über die linke Seite gelangte der Ball zu Michael Murillo, der aus kurzer Entfernung zum 1:0 einschob. Hoffenheim reagierte auf den Rückstand mit personellen Veränderungen und kam zurück ins Spiel. Fisnik Asllani nahm in der 68. Minute einen Pass von Tim Lemperle auf, setzte sich gegen die Defensive durch und traf zum 1:1.



In der 72. Minute nutzte Hyeon-gyu Oh einen schnell vorgetragenen Gegenangriff und brachte die Gäste wieder in Führung. Hoffenheim fand anschließend kaum Mittel, um die Defensive der Istanbuler erneut entscheidend unter Druck zu setzen. Stattdessen schlug Besiktas kurz vor Schluss noch einmal zu: Nach einem Angriff über rechts verwertete Oh in der 79. Minute eine Hereingabe von Fakili. In der 87. Minute erzielte Koki Machida schließlich einen späten Anschlusstreffer.





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