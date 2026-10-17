Renditeschock trifft Biotech: Wie Compass Pathways und Definium Therapeutics um Kapital ringen - und wo Emyria steht

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Die US-Notenbank hat die Zinsen im September auf 3,75 bis 4,0 Prozent angehoben, die Anleiherenditen liegen nahe Mehrjahreshochs. Für kapitalintensive Biotech-Werte wird Finanzierung teurer - ein Test für unterschiedliche Geschäftsmodelle in der Psychedelika-Medizin.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins am 16. September 2026 um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent angehoben - die erste Erhöhung seit 2023. Fed-Chef Kevin Warsh begründete den Schritt mit anhaltendem Inflationsdruck und einer robusten Konjunktur; nach eigener Aussage sieht die Notenbank die bisherige Politik nicht als klar restriktiv an, ein Teil der Notenbanker rechnet mit einer weiteren Anhebung noch in diesem Jahr. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte im Nachgang zeitweise auf rund 5 Prozent, ein Niveau, das seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde.

Für die Finanzierung klinischer Biotech-Programme ist das relevant: Höhere Zinsen verteuern Fremdkapital und drücken auf die Bewertung von Wachstumsunternehmen, deren Erträge - wenn überhaupt - erst in mehreren Jahren anfallen. Das trifft besonders Unternehmen, die auf wiederkehrende Kapitalerhöhungen angewiesen sind, um milliardenschwere Zulassungsprogramme zu finanzieren. Zwei Beispiele aus dem Psychedelika-Sektor zeigen, wie unterschiedlich Unternehmen in diesem Umfeld aufgestellt sind - und wo sich Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645), ein australisches Unternehmen für klinische Infrastruktur in der Mental-Health-Versorgung, einordnet.

Compass Pathways: Zulassungsnähe bei laufendem Kapitalbedarf

Compass Pathways plc (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) befindet sich nach eigenen Angaben in der Endphase der Zulassung ihres synthetischen Psilocybin-Präparats COMP360 zur Behandlung therapieresistenter Depression. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Unternehmen im April 2026 eine rollierende Einreichung sowie einen sogenannten Commissioner's National Priority Voucher gewährt, der das Zulassungsverfahren beschleunigen soll. Im Juli 2026 meldete Compass positive 26-Wochen-Daten aus der zweiten Phase-III-Studie COMP006; laut Unternehmen soll die finale Einreichung im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und eine Markteinführung im ersten Halbjahr 2027 angestrebt werden.

Diese klinischen Fortschritte ändern jedoch nichts daran, dass Compass Pathways nach Marktschätzungen weiterhin defizitär arbeitet; für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Nettoverlust in dreistelliger Millionenhöhe erwartet. Ein Unternehmen ohne eigene Umsätze aus dem Kerngeschäft ist bei steigenden Zinsen stärker auf die Aufnahmebereitschaft der Kapitalmärkte angewiesen als ein Unternehmen mit laufenden Erlösen.

Definium Therapeutics: Drei positive Phase-III-Studien, aber weiterhin vorkommerziell

Auch Definium Therapeutics, Inc. (WKN: A420P3 | ISIN: CA24477V1058), vormals als Mind Medicine (MindMed) bekannt, hat 2026 klinische Meilensteine erreicht: Nach eigenen Angaben lieferte das Unternehmen mit der Emerge-Studie (Depression, Juni 2026), der Voyage-Studie (Angststörung, August 2026) und der Panorama-Studie (Angststörung, 14. September 2026) drei positive Phase-III-Auslesungen für den Wirkstoffkandidaten DT120, ein standardisiertes LSD-Präparat. Laut Unternehmensangaben verfügte Definium zum 30. Juni 2026 über liquide Mittel und Investitionen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar - eine vergleichsweise komfortable Kapitaldecke.

Dennoch bleibt auch Definium ein Unternehmen ohne zugelassenes Produkt und ohne Produktumsätze; der Weg zur Zulassung von DT120 bei der FDA steht noch aus, ebenso der Aufbau einer kommerziellen Infrastruktur zur kontrollierten Verabreichung - ein Thema, dem sich Emyria mit seinem Klinikmodell bereits seit Jahren widmet.

Emyria: Umsatzwachstum und erste profitable Klinik

Emyria stellte am 8. September 2026 seine Jahreszahlen für das per Ende Juni 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr vor. Nach eigenen Angaben stieg der Umsatz um 191 Prozent auf 4,05 Millionen australische Dollar, die Zahl der behandelten Patienten wuchs von 24 auf 138. Das Unternehmen betrieb zum Bilanzstichtag fünf Kliniken mit insgesamt 18 Behandlungsbetten, gegenüber einer Klinik mit vier Betten im Vorjahr. Nach Unternehmensangaben erreichte die Klinik in Perth im Berichtsjahr die Profitabilität auf Klinikebene - ein nach Aussage des Managements wichtiger Beleg für die Tragfähigkeit des Betriebsmodells.

Ergänzt wird das Klinikgeschäft durch Kostenerstattungsvereinbarungen mit dem australischen Krankenversicherer Medibank Private sowie mit der Veteranenbehörde Department of Veterans' Affairs, die laut Unternehmen anspruchsberechtigten Patienten einen kostenfreien Zugang zu Behandlungen ermöglichen. Im April 2026 startete Emyria zudem das Empax Global Partnership Program, über das internationale Arzneimittelentwickler - als erster Partner wird die nordamerikanische Psyence Group genannt - die klinische Infrastruktur des Unternehmens für eigene Studien nutzen können. Nach Angaben des Managements soll dies eine zusätzliche, margenstarke Einnahmequelle neben dem eigentlichen Klinikbetrieb erschließen.

Einordnung

Die drei Unternehmen adressieren unterschiedliche Stufen derselben Wertschöpfungskette: Compass Pathways und Definium Therapeutics entwickeln die Wirkstoffe, deren Zulassung in den kommenden Quartalen erwartet wird, während Emyria die klinische Infrastruktur bereitstellt, die für eine kontrollierte Verabreichung notwendig ist. In einem Umfeld steigender Zinsen und teurerer Kapitalaufnahme wird der Unterschied zwischen Unternehmen mit und ohne laufende Erlöse deutlicher sichtbar - auch wenn ein aufsichtsrechtlich zugelassenes Präparat allein noch keinen Patientenzugang garantiert.

Quellen:

https://www.cnbc.com/2026/09/16/fed-rate-decision-september-2026.html

https://www.schwab.com/learn/story/fomc-meeting

https://ir.compasspathways.com/News-Events-/news/news-details/2026/Compass-Pathways-Announces-Six-Month-Data-from-Second-Phase-3-Trial-Confirming-Rapid-and-Durable-Profile/default.aspx

https://ir.compasspathways.com/News-Events-/news/news-details/2026/Compass-Pathways-Announces-FDA-Granted-NDA-Rolling-Review-Request-and-Awarded-Commissioners-National-Priority-Voucher/default.aspx

https://www.psychiatrictimes.com/view/positive-topline-results-from-phase-3-panorama-study-of-dt120-odt-in-generalized-anxiety-disorder

https://ir.definiumtx.com/news-events/press-releases/detail/242

https://www.investing.com/news/company-news/emyria-fy-2026-slides-revenue-triples-as-clinic-network-expands-93CH-4890769

https://investingnews.com/emyria-launches-global-services-platform-targeting-international-drug-sponsors/

https://emyria.com/

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