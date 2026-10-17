Gold zurück über 4.180 Dollar - Yugo Metals hat in Europa bereits 36 Meter mit 2,3 g/t entdeckt

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Gold gewinnt am 13. Oktober wieder an Boden. Nachdem der starke US-Dollar und steigende Ölpreise das Edelmetall zuletzt belastet hatten, notierte die Feinunze am Dienstag laut Reuters bei rund 4.187 US-Dollar. Im Mittelpunkt stehen nun die anstehenden US-Inflationsdaten und die Frage, welchen geldpolitischen Kurs die amerikanische Notenbank einschlagen wird. Während Anleger auf die nächsten Impulse für den Goldpreis warten, rücken auch Explorationsunternehmen mit bereits veröffentlichten Bohrergebnissen in den Blick. Dazu gehört Yugo Metals (ISIN: AU0000404998): Der australische Explorer meldete bei seiner Goldentdeckung Erak in Bosnien-Herzegowina im August unter anderem 36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne. Das Unternehmen will die bislang untersuchte Mineralisierung mit weiteren Bohrungen eingrenzen.

Goldpreis: Die nächsten US-Daten rücken in den Mittelpunkt

Der Goldmarkt bleibt stark von Zins- und Währungserwartungen geprägt. Am Dienstag stieg der Spotpreis laut Reuters zeitweise um 0,4 Prozent auf 4.186,91 US-Dollar je Feinunze. Gleichzeitig legten die US-Goldfutures für Dezember auf rund 4.211 US-Dollar zu. Unterstützung erhielt das Edelmetall durch einen schwächeren Dollar und nachgebende Ölpreise. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürften nun insbesondere die amerikanischen Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten werden. Sie könnten neue Hinweise darauf liefern, wie sich Inflation, Anleiherenditen und die Geldpolitik entwickeln. Für Goldproduzenten und Explorationsgesellschaften ist das Preisniveau grundsätzlich relevant, auch wenn ein hoher Goldpreis allein noch keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit eines einzelnen Vorkommens erlaubt.

Auch die großen Goldkonzerne suchen nach neuen Perspektiven

Wie intensiv sich die Branche mit neuen Goldprojekten beschäftigt, verdeutlichen die jüngsten Übernahmeaktivitäten. Reuters berichtete am 7. Oktober unter Berufung auf Perseus Mining, dass die Zahl möglicher Transaktionen im Goldsektor hoch sei, Abschlüsse jedoch häufig an unterschiedlichen Preisvorstellungen scheiterten. Zu den Unternehmen, die zuletzt in größere Übernahmegespräche oder Transaktionen involviert waren, gehören unter anderem Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) und Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8). Der entscheidende Punkt: Selbst etablierte Produzenten müssen fortlaufend neue Lagerstätten erschließen, bestehende Projekte erweitern oder zusätzliche Vorkommen erwerben, um ihre langfristige Produktionsbasis zu sichern. Daraus lässt sich allerdings keine konkrete Übernahmeabsicht gegenüber kleineren Explorern wie Yugo ableiten.

Yugo meldete 36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold

Yugo arbeitet in Bosnien-Herzegowina an mehreren Explorationsprojekten. Besonders interessant für die Goldgeschichte ist die Entdeckung Erak innerhalb des Golden-Hills-Projektgebiets, das in früheren Unternehmensmeldungen unter dem Namen Sinjakovo geführt wurde. Am 18. August veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse seiner ersten Diamantkernbohrkampagne. Das Bohrloch ERDD006 lieferte ab einer Tiefe von 51,8 Metern einen Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 g/t Gold. Darin enthalten waren drei Meter mit 14,5 g/t Gold, einschließlich eines Meters mit 42,5 g/t. Ein weiteres Bohrloch, ERDD009, ergab 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold ab 74,6 Metern. Diese Zahlen stammen aus tatsächlich durchgeführten Bohrungen und sind nicht mit historischen Daten oder Oberflächenproben zu verwechseln.

Was die bisherigen Ergebnisse aussagen - und was noch fehlt

Zum Zeitpunkt der August-Veröffentlichung hatte Yugo bei Erak neun Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.057 Metern niedergebracht. Die Gesellschaft berichtete, dass die untersuchte Goldmineralisierung in mehrere Richtungen noch nicht abgegrenzt sei. Weitere Arbeiten sollten deshalb ihre räumliche Ausdehnung untersuchen. Zudem verwies Yugo auf einen bislang noch nicht bebohrten Bereich, in dem zuvor ein Schürfgrabenabschnitt von 61 Metern mit 1,5 g/t Gold ermittelt worden war. Dieses Ergebnis ist ausdrücklich ein Schürfgrabenergebnis und kein Bohrabschnitt. Ebenso wichtig: Aus den bislang veröffentlichten Daten lässt sich noch keine definierte Mineralressource oder wirtschaftlich nachgewiesene Goldlagerstätte ableiten.

Gold und Nickel: Zwei unterschiedliche Explorationsansätze

Neben Golden Hills verfolgt Yugo weitere Rohstoffziele in Bosnien-Herzegowina. Anfang Oktober sicherte sich das Unternehmen für sechs Jahre den Zugang zu geplanten Bohrstandorten bei Petrovo innerhalb des St-Nicholas-Projekts. Dort sollen unter anderem historische Nickelabschnitte aus dem Jahr 1969 überprüft werden. Die beiden Projekte befinden sich damit in unterschiedlichen Explorationsphasen und dürfen geologisch nicht miteinander gleichgesetzt werden. Während bei Erak bereits aktuelle Goldbohrergebnisse vorliegen, steht bei Petrovo zunächst die Bestätigung historischer Nickelbefunde im Vordergrund. Für Anleger bedeutet das mehrere mögliche Nachrichtenanlässe, aber auch unterschiedliche geologische und operative Risiken.

Fazit

Mit dem erneuten Anstieg über 4.180 US-Dollar steht Gold am 13. Oktober wieder im Fokus der Rohstoffmärkte. Die anstehenden US-Konjunkturdaten dürften darüber mitentscheiden, ob sich die Erholung fortsetzt. Für Yugo ist das Marktumfeld vor allem deshalb interessant, weil das Unternehmen bei Erak bereits konkrete Goldabschnitte aus modernen Bohrungen vorweisen kann. Die veröffentlichten 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold liefern eine Grundlage für weitere Explorationsarbeiten, ersetzen jedoch weder eine Ressourcenschätzung noch einen Wirtschaftlichkeitsnachweis. Entscheidend werden zusätzliche Bohrungen, die Ausdehnung der Mineralisierung und die weitere technische Bewertung sein. Damit besitzt Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) einen nachvollziehbaren Gold-Explorationsansatz in Europa, dessen tatsächliches Potenzial erst durch weitere Ergebnisse bestimmt werden kann.

Quellen

Reuters - Gold gains as oil, dollar retreat; investors brace for US inflation test, 13.10.2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-eases-firm-dollar-spotlight-us-inflation-data-2026-10-13/

Reuters - Perseus says gold M&A activity high but deals hard to close over price uncertainty, 07.10.2026

https://www.reuters.com/world/africa/perseus-says-gold-ma-activity-high-deals-hard-close-over-price-uncertainty-2026-10-07/

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Yugo Metals - Land Access Secured for Petrovo Drilling, 06.10.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/land-access-secured-for-petrovo-drilling-6A1347819

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ISIN: AU0000404998

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