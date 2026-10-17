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Der KI-Ausbau wird zunehmend über Schulden finanziert, Rechenleistung bleibt knapp. Wo hybride Systeme aus Quanten- und klassischer Hardware ansetzen könnten - und was sie heute leisten.

Der Ausbau der KI-Infrastruktur wird zunehmend über Kredit finanziert. Nach Berichten von Bloomberg und Reuters sammelt ein Bankensyndikat rund um Broadcom (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012) etwa 60 Milliarden US-Dollar ein, damit KI-Entwickler Chips beziehen können. Wallstreet-online fragt, wie riskant diese Wette ist. Für ein Nischensegment wie Quantencomputing stellt sich die Frage anders: Wenn klassische Rechenleistung knapp und teuer bleibt - welche Rolle können Quanten- und Hybridsysteme übernehmen?

Das Paket: 42 Milliarden vorrangig, 18 Milliarden nachrangig

Laut Berichten sind 42 Milliarden US-Dollar als vorrangig besicherte und 18 Milliarden als nachrangige Schulden vorgesehen; Blackstone führt die nachrangige Tranche an. Das Paket ist nach diesen Berichten bislang nicht offiziell angekündigt. Hintergrund ist der Emissionsprospekt des KI-Entwicklers Anthropic, der bislang nicht börsennotiert ist: Danach will Broadcom dem Unternehmen bis zu 42 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Infrastruktur leihen; Anthropic hat laut Prospekt Rechenkapazitäten im Umfang von rund 125 Milliarden Dollar für die kommenden Jahre gebucht. Kritiker sprechen von einem Kreislaufgeschäft, weil Broadcom zugleich Lieferant und Geldgeber ist; ein Analyst von Rothschild & Co warnt vor einer konzentrierten Wette auf wenige Großkunden. Allein mit KI-Chips setzte Broadcom nach Angaben von wallstreet-online 16,7 Milliarden Dollar um, mehr als das Dreifache des Vorjahres.

Rechenleistung als knappes Gut

Der Prospekt begründet die Vereinbarung mit der Knappheit: Rechenkapazitäten blieben auf absehbare Zeit ein knappes Gut. Gleichzeitig verweist wallstreet-online auf steigende Anleiherenditen, die die Finanzierung verteuern, und auf günstigere chinesische Modelle, die mit weniger Rechenleistung auskommen könnten - ein Risiko für Überkapazitäten. Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040), bislang der Taktgeber im KI-Ausbau, wird von Broadcom mit kundenspezifischen Chips herausgefordert, wie ein Börsenportal beschreibt. Beide Wege setzen auf klassische Prozessoren und damit auf Milliardeninvestitionen in Rechenzentren.

Quanten: Ergänzung statt Ersatz

Quantenrechner sind kein Ersatz für Rechenzentren. Nach einer Auswertung auf arXiv kommen die besten Systeme des Jahres 2026 auf etwa 1.000 bis 1.200 physische und höchstens rund 100 logische Qubits; für nützliche Anwendungen braucht es fehlerkorrigierte Systeme. Dort schließt sich der Kreis zum klassischen Rechnen: Die Auswertung der Fehlerkorrektur muss laufend und schnell erfolgen und braucht klassische Rechenleistung. Auch Entwickler von Quantensoftware setzen deshalb auf Schnittstellen zu klassischer Hardware - etwa die NVIDIA-Bibliothek CUDA-Q.

Quantum X Labs: Dekoder auf GPU-Basis

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002; Nasdaq: QXL) setzt an dieser Schnittstelle an. Das Unternehmen meldete am 21. August weitere Fortschritte bei der Quantenfehlerkorrektur mit NVIDIA CUDA-Q, diesmal mit neuen Ergebnissen auf einem Datensatz von Google. Nach Unternehmensangaben entwickelt es Technologien in den Bereichen Quantencomputing, Sensorik, Simulation und Cybersicherheit; am 26. August meldete es einen Meilenstein bei der Kodierung komplexer Kernumgebungen für Quantensimulationen, am 3. September gewann es den früheren Google-, IBM- und Microsoft-Forscher Daniel Freedman als Distinguished Quantum Scientist. Anders als reine Hardwareanbieter wie Google und IBM stützt sich der Fehlerkorrektur-Ansatz auf Software und bestehende Rechenwerkzeuge.

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Quellen:

https://www.vantagemarkets.com/market-news/micron-fiscal-q4-earnings-30-september-2026-september-23-2026/

https://finance.biggo.com/news/95f33231-7a1d-4f9d-9b97-a9401d42fcc6

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000797542/000149315226025728/ex99-1.htm

https://www.nasdaq.com/press-release/quantum-x-labs-announces-additional-advancement-quantum-error-correction-using-nvidia

https://thequantuminsider.com/2026/07/27/quantum-x-labs-ai-error-correction-decoder-nvidia-cuda-q/

https://nvidia.github.io/cuda-quantum/blogs/blog/2026/04/14/cudaq-qec-0.6/

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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