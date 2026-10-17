Die Rheinmetall-Aktie hat zum Wochenschluss kräftig zugelegt. Mit einem Plus von 6,26 Prozent schloss der Titel bei 1.090,20 Euro und setzte damit seine Erholung fort. Rückenwind kommt aus mehreren Richtungen: Die geopolitischen Spannungen erhöhen den Fokus auf europäische Verteidigungsausgaben, gleichzeitig baut Rheinmetall seine Produktionskapazitäten weiter aus.Rüstungswerte wieder gefragt Die zuletzt gestiegenen Spannungen rund um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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