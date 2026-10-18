NATO-Fonds nimmt Drohnenabwehr ins Visier: Warum ZenaTech jetzt in einem Milliardenmarkt mitmischt

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Die Drohnenabwehr rückt bei der NATO auch auf der Investitionsseite stärker in den Mittelpunkt. Wie Reuters am 13. Oktober berichtet, will der mit einer Milliarde Euro ausgestattete NATO Innovation Fund (NIF) gezielt neue Verteidigungstechnologien fördern und seine Präsenz in Polen ausbauen. Zu den dringendsten technologischen Anforderungen gehören nach Einschätzung von Fondspräsident Ari Jonsson Systeme, die Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren können. Der Fonds sucht dabei ausdrücklich auch jenseits der etablierten Rüstungskonzerne nach geeigneten Innovationen. Für Unternehmen wie ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) verdeutlicht die Entwicklung, wie stark sich der Markt für autonome Drohnen und integrierte Abwehrtechnologien verändert.

Eine Milliarde Euro für neue Verteidigungstechnologien

Der NATO Innovation Fund wird von 24 NATO-Mitgliedstaaten getragen und verfügt über ein Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro. Anders als ein klassisches militärisches Beschaffungsprogramm investiert der Fonds in Unternehmen und Technologien mit militärischen sowie zivilen Anwendungsmöglichkeiten. Nach Angaben von Reuters richtet er seinen Blick nun verstärkt auf die östliche NATO-Flanke. Insbesondere Polen soll zu einem wichtigen Standort werden. Dafür baut der Fonds eine eigene Präsenz in Warschau auf, um vielversprechende Technologien schneller identifizieren und ihre Entwicklung unterstützen zu können. Jonsson verwies dabei auf die veränderte Sicherheitslage und den zunehmenden Bedarf an Drohnenabwehr sowie weltraumgestützter Aufklärung.

Warum die NATO auch kleinere Technologieunternehmen sucht

Bemerkenswert ist nicht allein das Investitionsvolumen, sondern die Auswahl der gesuchten Technologien. Der NATO Innovation Fund will ausdrücklich über die traditionellen Rüstungsanbieter hinausblicken. Damit reagiert er auf eine Entwicklung, bei der Innovationen zunehmend auch von spezialisierten Softwareunternehmen, Sensorikherstellern und Drohnenentwicklern ausgehen. Während große Rüstungskonzerne weiterhin leistungsfähige Luftverteidigungssysteme bereitstellen, entstehen parallel Lösungen für kleinere und zahlreichere unbemannte Flugobjekte. Gerade hier werden Geschwindigkeit bei der Produktentwicklung, wirtschaftliche Herstellbarkeit und die Integration verschiedener Komponenten zu wichtigen Wettbewerbsfaktoren.

Nicht nur Hardware: KI verbindet Sensoren und Abfangsysteme

Wie solche Technologien praktisch zusammenwirken können, zeigte bereits eine Reuters-Recherche vom 8. Oktober. Das niederländische Unternehmen Intelic entwickelt mit Nexus eine KI-gestützte Software, die Radar, Kameras, weitere Sensoren und Abfangdrohnen unterschiedlicher Hersteller miteinander verbindet. Intelic verfügt nach Reuters-Angaben über einen Vertrag im Umfang von rund 30 Millionen Euro mit dem niederländischen Verteidigungsministerium. Bei einem Test Ende September identifizierte das System mithilfe verschiedener Sensoren ein simuliertes Angriffsziel und unterstützte anschließend dessen Abfangen. Die endgültige Einsatzentscheidung traf dabei ein Mensch. Das Beispiel zeigt, weshalb die reine Leistungsfähigkeit einzelner Drohnen zunehmend nur einen Teil moderner Abwehrkonzepte ausmacht. Entscheidend wird auch, wie schnell und zuverlässig unterschiedliche Systeme Informationen austauschen können.

ZenaTech arbeitet an einer eigenen mehrschichtigen Lösung

In diesem Technologiefeld positioniert sich ZenaTech mit mehreren Entwicklungsprojekten seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone. Der Interceptor P-1 ist als autonome Einweg-Abfangdrohne konzipiert, die kleinere gegnerische Flugobjekte physisch stoppen soll. Das Unternehmen strebt einen Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar pro Einheit an. Dieser Betrag ist bislang ein Entwicklungsziel und kein bestätigter Serienpreis. Im Juli meldete ZenaTech den Beginn erster Flugtests. Weitere Entwicklungsschritte sollen unter anderem die autonome Verfolgung beweglicher Ziele und den koordinierten Einsatz mehrerer Interceptoren umfassen. Eine ergänzende Rolle soll die Software Zena AI übernehmen. Sie wird für die Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung möglicher Bedrohungen sowie die Koordination autonomer Abfangdrohnen entwickelt. Mit der größeren ZenaDrone 2000 arbeitet das Unternehmen außerdem an einer Plattform, die länger in einem Einsatzgebiet verbleiben und mehrere Ziele verfolgen können soll. Nach der jüngsten Unternehmensmeldung vom 6. Oktober befindet sich der erste vollständige Prototyp im Aufbau. Die Flugtests werden inzwischen für das erste Quartal 2027 erwartet. Das geplante Zusammenspiel der einzelnen Komponenten muss somit erst noch nachgewiesen werden.

Kanada hat ZenaTech bereits in einen Lieferantenpool aufgenommen

Einen konkreten Schritt in Richtung öffentlicher Beschaffungsmärkte meldete ZenaTech am 17. September. Das Unternehmen wurde als qualifizierter Anbieter in den Defence Drone Initiative Marketplace der kanadischen Regierung aufgenommen. Die Initiative soll die Entwicklung, Erprobung und Produktion unbemannter Systeme beschleunigen und zugleich die heimische Verteidigungsindustrie stärken. Für ZenaTech eröffnet die Qualifizierung die Möglichkeit, sich künftig auf passende Anforderungen der kanadischen Streitkräfte und Küstenwache zu bewerben. Sie ist allerdings ausdrücklich nicht mit einem bereits erteilten Beschaffungsauftrag gleichzusetzen. Ebenso wenig besteht nach den vorliegenden Informationen eine bestätigte Beteiligung von ZenaTech am NATO Innovation Fund.

Fazit: Der Zugang zum Verteidigungsmarkt wird breiter

Die heutige Ankündigung des NATO Innovation Fund zeigt, dass Drohnenabwehr nicht mehr ausschließlich eine Aufgabe etablierter Rüstungskonzerne ist. Neben leistungsfähiger Hardware gewinnen spezialisierte Unternehmen an Bedeutung, die autonome Systeme, Sensorik und künstliche Intelligenz miteinander verbinden können. Die Ausweitung der Fondsaktivitäten nach Polen ist ein weiteres Signal dafür, dass entsprechende Technologien gezielt entwickelt und schneller in praktische Anwendungen überführt werden sollen.

Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) ist diese Entwicklung vor allem eine Bestätigung der grundsätzlichen Marktrelevanz seiner laufenden Projekte. Mit P-1, Zena AI und ZenaDrone 2000 arbeitet das Unternehmen an mehreren Komponenten einer integrierten Drohnenabwehr. Die Aufnahme in den kanadischen Lieferantenpool schafft zudem einen möglichen Zugang zu künftigen öffentlichen Ausschreibungen. Ob daraus ein substanzielles Verteidigungsgeschäft entsteht, hängt jedoch weiterhin von erfolgreichen Tests, nachgewiesener Leistungsfähigkeit, Produktionskapazitäten und konkreten Kundenaufträgen ab.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - NATO fund targets drone defence technologies as Ukraine reshapes priorities, 13.10.2026

https://www.reuters.com/business/finance/nato-fund-targets-drone-defence-technologies-ukraine-reshapes-priorities-2026-10-13/

Reuters - Dutch firm uses AI to help drone systems 'talk' on Ukraine's battlefield, 08.10.2026

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/dutch-firm-uses-ai-help-drone-systems-talk-ukraines-battlefield-2026-10-08/

ZenaTech - Selected for Canada's Defence Drone Initiative Marketplace, Expanding Opportunities for ZenaDrone's AI-Powered Autonomous Drone Solutions, 17.09.2026

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/19070609/zenatech-selected-for-canadas-defence-drone-initiative-marketplace-expanding-opportunities-for-zenadrones-ai-powered-autonomous-drone-solutions?lang=en&publisherId=4954260

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD, 19.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing Interceptor P-1 with Zena AI, 24.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - Advances ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Toward Flight Testing, 06.10.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-advances-zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-toward-flight-testing-for-counter-uas-and-maritime-defense/

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