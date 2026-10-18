Auf dem Krebskongress ESMO stehen Zwischendaten zu Bayers Prostatakrebsmittel Nubeqa an. Die BofA rechnet mit einem klaren Erfolg und traut dem Medikament den Rekord in der Konzerngeschichte zu. Bayer könnte bei seinem Prostatakrebsmittel Nubeqa vor dem nächsten großen Wachstumsschub stehen. Die Bank of America sieht in anstehenden Studiendaten einen wichtigen Impuls, bekräftigt ihre Kaufempfehlung und bleibt beim Kursziel von 58 Euro. Gemessen am Kurs von 44,76 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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