Zürich - DKSH expandiert im Gesundheitsbereich mit einem Firmenkauf in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Die Sparte DKSH Healthcare übernimmt den in Dubai ansässigen Vermarkter von Spezialmedikamenten Newbridge Pharmaceuticals. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile von Newbridge Pharmaceuticals beläuft sich auf 390 Millionen US-Dollar, wie DKSH am Montag mitteilte. Newbridge ist auf die Vermarktung von Medikamenten und Arzneimittel für seltene und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab