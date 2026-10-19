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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
19.10.26 | 10:42
8,000 Euro
+1,27 % +0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9008,00010:52
7,9008,00010:43
Dow Jones News
19.10.2026 08:33 Uhr
235 Leser
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(1)

Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
19-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 12^th October 2026 to Friday 16^th October 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
12/10/2026             41,000 680.1641        675.0    687.5 
13/10/2026             30,000 683.0603        678.5    685.0 
14/10/2026             40,000 672.6879        666.0    684.5 
15/10/2026             40,000 655.6934        649.0    665.5 
16/10/2026             40,000 662.4344        654.0    667.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,530,781 and the total number of voting rights in the Company is 173,515,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Number of ordinary  Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     shares purchased   price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
                         Time) 
12/10/2026  539         679.25    16:10:22     00083242544TRLO0 XLON 
12/10/2026  343         679.00    16:09:52     00083242504TRLO0 XLON 
12/10/2026  951         679.00    16:09:52     00083242503TRLO0 XLON 
12/10/2026  134         678.00    16:09:40     00083242474TRLO0 XLON 
12/10/2026  46          678.00    16:07:43     00083242372TRLO0 XLON 
12/10/2026  2846         678.50    16:07:42     00083242370TRLO0 XLON 
12/10/2026  1278         678.50    16:07:42     00083242371TRLO0 XLON 
12/10/2026  637         677.50    16:07:35     00083242367TRLO0 XLON 
12/10/2026  161         677.50    16:04:44     00083242245TRLO0 XLON 
12/10/2026  152         677.50    16:04:07     00083242221TRLO0 XLON 
12/10/2026  44          677.50    15:51:58     00083241424TRLO0 XLON 
12/10/2026  375         677.50    15:48:10     00083241183TRLO0 XLON 
12/10/2026  667         677.50    15:43:50     00083240931TRLO0 XLON 
12/10/2026  1047         678.50    15:38:53     00083240674TRLO0 XLON 
12/10/2026  1066         678.50    15:38:53     00083240675TRLO0 XLON 
12/10/2026  1079         680.00    15:27:51     00083239927TRLO0 XLON 
12/10/2026  934         680.00    15:27:18     00083239905TRLO0 XLON 
12/10/2026  169         678.50    15:19:06     00083239609TRLO0 XLON 
12/10/2026  969         680.00    15:02:13     00083238621TRLO0 XLON 
12/10/2026  179         678.50    14:59:47     00083238452TRLO0 XLON 
12/10/2026  108         680.50    14:50:24     00083237978TRLO0 XLON 
12/10/2026  982         680.50    14:50:24     00083237979TRLO0 XLON 
12/10/2026  1052         682.00    14:41:46     00083237580TRLO0 XLON 
12/10/2026  977         683.50    14:36:33     00083237095TRLO0 XLON 
12/10/2026  1101         684.00    14:36:33     00083237094TRLO0 XLON 
12/10/2026  1517         684.00    14:35:33     00083237017TRLO0 XLON 
12/10/2026  36          680.50    14:25:22     00083236524TRLO0 XLON 
12/10/2026  190         680.50    14:19:15     00083236302TRLO0 XLON 
12/10/2026  912         680.50    14:19:15     00083236303TRLO0 XLON 
12/10/2026  1051         679.50    13:54:10     00083235475TRLO0 XLON 
12/10/2026  1062         679.50    13:38:18     00083235024TRLO0 XLON 
12/10/2026  1096         680.50    13:35:09     00083234833TRLO0 XLON 
12/10/2026  960         681.00    13:34:41     00083234788TRLO0 XLON 
12/10/2026  1049         681.00    13:33:15     00083234710TRLO0 XLON 
12/10/2026  3759         680.50    13:32:13     00083234695TRLO0 XLON 
12/10/2026  737         675.00    12:58:56     00083233646TRLO0 XLON 
12/10/2026  235         675.00    12:58:56     00083233647TRLO0 XLON 
12/10/2026  53          675.00    12:58:56     00083233645TRLO0 XLON 
12/10/2026  1441         677.00    12:47:40     00083233411TRLO0 XLON 
12/10/2026  918         678.00    12:47:40     00083233410TRLO0 XLON 
12/10/2026  4          678.00    11:38:23     00083231605TRLO0 XLON 
12/10/2026  493         678.00    11:38:23     00083231604TRLO0 XLON 
12/10/2026  422         678.00    11:38:23     00083231603TRLO0 XLON 
12/10/2026  5          678.00    11:30:08     00083231346TRLO0 XLON 
12/10/2026  1064         678.00    11:01:41     00083230606TRLO0 XLON 
12/10/2026  988         679.50    10:39:27     00083230061TRLO0 XLON 
12/10/2026  1013         681.00    10:30:17     00083229919TRLO0 XLON 
12/10/2026  1008         680.50    09:37:39     00083228215TRLO0 XLON 
12/10/2026  1022         683.00    09:36:09     00083228197TRLO0 XLON 
12/10/2026  1022         686.00    09:13:13     00083227214TRLO0 XLON 
12/10/2026  1107         687.50    09:09:24     00083226981TRLO0 XLON 
13/10/2026  172         683.50    16:17:58     00083272818TRLO0 XLON 
13/10/2026  235         684.50    16:17:58     00083272817TRLO0 XLON 
13/10/2026  271         684.50    16:17:58     00083272816TRLO0 XLON 
13/10/2026  1070         681.50    16:07:38     00083271679TRLO0 XLON 
13/10/2026  1070         681.00    15:59:42     00083271019TRLO0 XLON 
13/10/2026  1114         681.50    15:54:07     00083270671TRLO0 XLON 
13/10/2026  247         681.50    15:52:07     00083270471TRLO0 XLON 
13/10/2026  816         681.00    15:46:47     00083270014TRLO0 XLON 
13/10/2026  295         681.00    15:46:47     00083270013TRLO0 XLON 
13/10/2026  996         681.00    15:46:47     00083270012TRLO0 XLON 
13/10/2026  1047         680.50    15:33:02     00083269284TRLO0 XLON 
13/10/2026  378         680.50    15:32:36     00083269271TRLO0 XLON 
13/10/2026  297         681.00    15:32:05     00083269258TRLO0 XLON 
13/10/2026  794         680.50    15:31:50     00083269247TRLO0 XLON 
13/10/2026  219         680.50    15:29:38     00083269080TRLO0 XLON 
13/10/2026  1002         678.50    15:08:12     00083267378TRLO0 XLON 
13/10/2026  994         683.00    14:53:52     00083265813TRLO0 XLON 
13/10/2026  1074         684.50    14:47:33     00083265521TRLO0 XLON 
13/10/2026  729         684.50    14:47:33     00083265520TRLO0 XLON 
13/10/2026  175         684.50    14:40:20     00083264966TRLO0 XLON 
13/10/2026  1082         684.50    14:30:27     00083264110TRLO0 XLON 
13/10/2026  1039         684.50    14:30:27     00083264109TRLO0 XLON 
13/10/2026  1385         684.50    14:25:24     00083263770TRLO0 XLON 
13/10/2026  904         684.50    13:59:42     00083262463TRLO0 XLON 
13/10/2026  1047         685.00    13:21:03     00083260485TRLO0 XLON 
13/10/2026  991         685.00    13:21:03     00083260484TRLO0 XLON 
13/10/2026  933         685.00    13:21:03     00083260483TRLO0 XLON 
13/10/2026  28          685.00    13:21:03     00083260482TRLO0 XLON 
13/10/2026  537         685.00    13:21:03     00083260481TRLO0 XLON 
13/10/2026  537         685.00    13:21:03     00083260480TRLO0 XLON 
13/10/2026  907         685.00    12:16:51     00083258083TRLO0 XLON 
13/10/2026  1067         685.00    12:16:51     00083258082TRLO0 XLON
13/10/2026  978         682.00    11:34:40     00083256509TRLO0 XLON 
13/10/2026  1063         683.00    11:24:51     00083256107TRLO0 XLON 
13/10/2026  1099         682.00    11:21:41     00083256046TRLO0 XLON 
13/10/2026  323         681.50    11:21:00     00083256031TRLO0 XLON 
13/10/2026  1034         682.50    11:20:10     00083256003TRLO0 XLON 
13/10/2026  1075         684.50    10:41:03     00083254196TRLO0 XLON 
13/10/2026  681         685.00    09:57:08     00083251827TRLO0 XLON 
13/10/2026  295         685.00    09:57:08     00083251828TRLO0 XLON 
14/10/2026  363         666.50    16:21:26     00083299573TRLO0 XLON 
14/10/2026  1078         666.50    16:20:08     00083299463TRLO0 XLON 
14/10/2026  913         666.50    16:16:55     00083299288TRLO0 XLON 
14/10/2026  101         666.50    16:16:54     00083299287TRLO0 XLON 
14/10/2026  1109         667.00    16:14:58     00083299055TRLO0 XLON 
14/10/2026  937         667.00    16:14:38     00083299024TRLO0 XLON 
14/10/2026  903         667.00    16:14:20     00083299001TRLO0 XLON 
14/10/2026  1117         667.00    16:14:20     00083299000TRLO0 XLON 
14/10/2026  301         666.00    16:10:26     00083298706TRLO0 XLON 
14/10/2026  1002         666.00    16:10:18     00083298702TRLO0 XLON 
14/10/2026  349         667.50    16:07:44     00083298419TRLO0 XLON 
14/10/2026  652         667.50    16:07:44     00083298418TRLO0 XLON 
14/10/2026  2512         667.50    16:06:02     00083298375TRLO0 XLON 
14/10/2026  1112         670.00    15:58:47     00083297900TRLO0 XLON 
14/10/2026  910         670.00    15:58:47     00083297899TRLO0 XLON 
14/10/2026  1002         671.00    15:37:23     00083296564TRLO0 XLON 
14/10/2026  923         672.00    15:17:16     00083295502TRLO0 XLON 
14/10/2026  1060         674.00    14:54:55     00083294254TRLO0 XLON 
14/10/2026  10000        675.00    14:49:47     00083294024TRLO0 XLON 
14/10/2026  1078         674.50    14:49:39     00083294016TRLO0 XLON 
14/10/2026  982         670.50    14:19:12     00083292482TRLO0 XLON 
14/10/2026  1080         671.50    14:17:11     00083292401TRLO0 XLON 
14/10/2026  1004         671.00    14:01:03     00083291536TRLO0 XLON 
14/10/2026  993         671.50    13:53:03     00083291285TRLO0 XLON 
14/10/2026  1094         669.50    13:36:40     00083290175TRLO0 XLON 
14/10/2026  1019         674.00    13:30:01     00083289433TRLO0 XLON 
14/10/2026  959         678.50    12:09:02     00083286691TRLO0 XLON 
14/10/2026  1046         679.50    12:09:02     00083286690TRLO0 XLON 
14/10/2026  1045         682.00    11:55:51     00083286257TRLO0 XLON 
14/10/2026  1080         683.00    11:26:40     00083285473TRLO0 XLON 
14/10/2026  183         683.00    10:24:21     00083283466TRLO0 XLON 
14/10/2026  876         683.00    10:24:21     00083283467TRLO0 XLON 
14/10/2026  51          683.00    10:23:42     00083283439TRLO0 XLON 
14/10/2026  942         680.50    08:26:23     00083276770TRLO0 XLON 
14/10/2026  21          684.00    08:07:50     00083275718TRLO0 XLON 
14/10/2026  203         684.50    08:07:50     00083275719TRLO0 XLON 
15/10/2026  1068         663.00    16:15:12     00083329602TRLO0 XLON 
15/10/2026  905         663.00    16:12:32     00083329416TRLO0 XLON 
15/10/2026  916         663.50    16:12:32     00083329415TRLO0 XLON 
15/10/2026  996         663.00    16:11:48     00083329380TRLO0 XLON 
15/10/2026  2972         665.50    16:10:59     00083329337TRLO0 XLON 
15/10/2026  943         659.00    15:53:42     00083328014TRLO0 XLON 
15/10/2026  999         654.50    15:36:22     00083326250TRLO0 XLON 
15/10/2026  995         652.50    15:30:04     00083325726TRLO0 XLON 
15/10/2026  1004         653.50    15:29:07     00083325637TRLO0 XLON 
15/10/2026  987         652.00    15:18:59     00083324908TRLO0 XLON 
15/10/2026  1021         652.00    15:18:59     00083324907TRLO0 XLON 
15/10/2026  911         652.00    15:14:01     00083324439TRLO0 XLON 
15/10/2026  911         651.00    15:07:32     00083323957TRLO0 XLON 
15/10/2026  949         651.00    15:07:32     00083323956TRLO0 XLON 
15/10/2026  1069         649.00    14:55:03     00083323184TRLO0 XLON 
15/10/2026  1037         650.50    14:45:49     00083322402TRLO0 XLON 
15/10/2026  911         651.00    14:31:35     00083320821TRLO0 XLON 
15/10/2026  961         652.00    14:12:23     00083319838TRLO0 XLON 
15/10/2026  918         654.50    13:30:07     00083317776TRLO0 XLON 
15/10/2026  975         656.00    13:21:09     00083317276TRLO0 XLON 
15/10/2026  217         656.00    13:21:09     00083317275TRLO0 XLON 
15/10/2026  723         656.00    13:04:54     00083316692TRLO0 XLON 
15/10/2026  1028         655.50    12:57:13     00083316469TRLO0 XLON 
15/10/2026  122         655.50    12:43:17     00083315998TRLO0 XLON 
15/10/2026  158         655.50    12:43:17     00083315997TRLO0 XLON 
15/10/2026  322         655.50    12:43:17     00083315996TRLO0 XLON 
15/10/2026  68          655.50    12:43:17     00083315995TRLO0 XLON 
15/10/2026  936         655.50    12:39:11     00083315879TRLO0 XLON 
15/10/2026  991         656.00    11:35:28     00083313763TRLO0 XLON 
15/10/2026  1121         660.00    10:37:04     00083311723TRLO0 XLON 
15/10/2026  345         663.50    09:58:12     00083309923TRLO0 XLON 
15/10/2026  604         663.50    09:58:12     00083309922TRLO0 XLON 
15/10/2026  998         662.50    09:23:52     00083308438TRLO0 XLON 
15/10/2026  919         660.00    08:58:56     00083307389TRLO0 XLON 
15/10/2026  10000        652.00    08:24:06     00083303723TRLO0 XLON 
16/10/2026  889         658.50    16:25:24     00083357332TRLO0 XLON 
16/10/2026  924         654.00    16:08:55     00083356397TRLO0 XLON 
16/10/2026  958         654.50    16:08:55     00083356396TRLO0 XLON 
16/10/2026  212         654.50    16:08:55     00083356395TRLO0 XLON 
16/10/2026  48          654.50    16:07:55     00083356355TRLO0 XLON 
16/10/2026  886         654.50    16:05:51     00083356221TRLO0 XLON 
16/10/2026  893         655.00    16:05:06     00083356061TRLO0 XLON 
16/10/2026  900         655.00    16:05:06     00083356062TRLO0 XLON 
16/10/2026  905         656.00    16:01:42     00083355910TRLO0 XLON 
16/10/2026  1033         656.50    15:54:23     00083355471TRLO0 XLON 
16/10/2026  47          657.50    15:51:34     00083355312TRLO0 XLON 
16/10/2026  283         657.50    15:51:34     00083355313TRLO0 XLON 
16/10/2026  5          657.50    15:51:34     00083355314TRLO0 XLON 
16/10/2026  183         657.50    15:51:34     00083355315TRLO0 XLON 
16/10/2026  439         657.00    15:51:34     00083355311TRLO0 XLON 
16/10/2026  997         657.50    15:43:58     00083354947TRLO0 XLON 
16/10/2026  748         657.50    15:38:58     00083354526TRLO0 XLON 
16/10/2026  988         657.50    15:31:25     00083354041TRLO0 XLON 
16/10/2026  117         659.00    15:05:14     00083351907TRLO0 XLON 
16/10/2026  228         659.00    15:05:14     00083351908TRLO0 XLON 
16/10/2026  15          660.00    14:57:15     00083351519TRLO0 XLON 
16/10/2026  349         660.00    14:57:15     00083351520TRLO0 XLON 
16/10/2026  641         660.00    14:57:15     00083351521TRLO0 XLON 
16/10/2026  717         659.50    14:57:15     00083351516TRLO0 XLON 
16/10/2026  153         659.50    14:57:15     00083351517TRLO0 XLON 
16/10/2026  882         659.50    14:57:15     00083351518TRLO0 XLON 
16/10/2026  986         662.50    14:40:06     00083350482TRLO0 XLON 
16/10/2026  920         664.00    14:30:14     00083349444TRLO0 XLON 
16/10/2026  594         664.00    14:30:14     00083349442TRLO0 XLON 
16/10/2026  265         664.00    14:30:14     00083349443TRLO0 XLON 
16/10/2026  1039         664.00    14:02:30     00083348238TRLO0 XLON 
16/10/2026  863         664.00    12:38:57     00083345234TRLO0 XLON 
16/10/2026  880         665.50    12:07:26     00083343973TRLO0 XLON 
16/10/2026  1027         666.50    11:50:27     00083343175TRLO0 XLON
16/10/2026  63          666.00    11:42:14     00083342856TRLO0 XLON 
16/10/2026  1025         664.00    11:12:05     00083341832TRLO0 XLON 
16/10/2026  959         666.00    10:41:09     00083340496TRLO0 XLON 
16/10/2026  990         667.50    10:39:08     00083340385TRLO0 XLON 
16/10/2026  697         667.50    10:35:43     00083340203TRLO0 XLON 
16/10/2026  923         667.50    10:35:43     00083340204TRLO0 XLON 
16/10/2026  847         667.50    10:35:43     00083340205TRLO0 XLON 
16/10/2026  338         667.50    10:17:44     00083339387TRLO0 XLON 
16/10/2026  27          666.00    10:16:51     00083339301TRLO0 XLON 
16/10/2026  1076         666.00    10:16:51     00083339303TRLO0 XLON 
16/10/2026  1018         664.50    09:58:36     00083338540TRLO0 XLON 
16/10/2026  10000        666.00    09:53:03     00083338305TRLO0 XLON 
16/10/2026  1023         664.00    08:22:10     00083333238TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc              +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)       cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                +44 (0)20 7260 1000 
Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                   +44 (0)20 3207 7800 
Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                  +44 (0)7889 297 217 
Public relations               molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 446656 
EQS News ID:  2417510 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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