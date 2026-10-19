Steyr Motors heute Morgen in dunkelgrün. Warum? Red Cat legt ein Barangebot von 39,00 Euro je Aktie vor und der Hauptaktionär, wenn auch nur mit rund 15%, hat bereits zugesagt. Wird die bewegte Börsenstory der Österreicher so schnell wieder zu einem Ende kommen? Sicher ist es nicht, aber… Die Steyr Motors AG steht möglicherweise vor einem Eigentümerwechsel: Die SMOT Acquisition GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Red Cat Holdings, Inc., beabsichtigt ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Barangebots für sämtliche Aktien der österreichischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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