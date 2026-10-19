Über den XXL-Kapitalmarkttag von 2G Energy am 1. Oktober 2026 hatte boersengefluester.de ausführlich berichtet (HIER). Und tatsächlich war - wohl nicht nur - unser Eindruck, dass die Investment-Story des Anbieters von dezentralen Kraftwerken bei den teilnehmenden Investoren durchweg gut angekommen ist. Umso überraschender die jüngsten Kursrückgänge der 2G-Aktie. Keine Frage: Ein Großteil der Verluste im Chart dürfte auf das Konto der zuletzt aufgekommenen allgemeinen Zweifel an den nachhaltigen Wachstumsraten des KI-Sektors in Kombination mit der sportlichen Börsenbewertung der meisten hier aktiven Unternehmen gehen. Da auch die 2G-Aktie mittlerweile bei vielen Anlegern im Depot liegt, haben wir Finanzvorstand Friedrich Pehle zusätzlich nach einem Update zur aktuellen Entwicklung gefragt....Den vollständigen Artikel lesen ...
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