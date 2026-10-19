Erst legen die Schwergewichte der US-Industrie ihre Zahlen vor, abends stehen Netflix und die Deutsche Börse im Rampenlicht.Der Dienstag gehört der US-Industrie: GE Aerospace, General Motors, RTX und Northrop Grumman legen ihre Quartalszahlen vor und zeigen, wie es um die Großkonzerne des Landes steht. Für Deutschland liefern die ZEW-Konjunkturerwartungen am Vormittag ein frisches Stimmungsbild, bevor am Nachmittag Philadelphia Fed Index und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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