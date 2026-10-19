SpaceX & SAP | ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Lithium-Interesse
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|SpaceX & SAP | ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Lithium-Interesse
|SpaceX & SAP | ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Lithium-Interess
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|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Rise as Scott Bessent Links September Inflation to 'Energy Shock' - RCAT, ESLT, STLD in Focus
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|Steyr Motors: Red Cat bietet 39 Euro je Aktie - Großaktionär sagt Verkauf zu
|Der US-Drohnenhersteller Red Cat Holdings will bei Steyr Motors einsteigen und bietet den Aktionären des österreichischen Motorenherstellers 39 Euro je Aktie in bar. Das geplante freiwillige öffentliche...
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|11:10
|Übernahmeangebot für Steyr Motors: Aktie von Red Cat legt kräftig zu
|10:23
|Startet ein letztes Mal durch: Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory hier und heute?
|© Foto: Andrey Nyrkov - Zoonar.com/Andrey NyrkovDer österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt...
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|Rheinmetall, MSC to acquire Romanian shipyard for $155M: Mangalia facility will support construction ...
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|SpaceX & SAP | ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Lithium-Interesse
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|11:50
|AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte überwiegend tiefer nach gutem Lauf - OHB stark
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rüstungsaktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk haben am Montag ihrem jüngsten Kursaufschwung Tribut gezollt. Rheinmetall gaben unter den größten Verlierern im Dax zuletzt...
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|11:48
|Rheinmetall, MSC Win Auction To Acquire Mangalia Shipyard
|DUESSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall AG (RHM.DE, RHM.HM), a German company that provides mobility and security technologies, on Monday announced that it and Swiss shipping company Mediterranean...
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|11:14
|Rheinmetall springt an - was der Werft-Deal verändert
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|Innflow: SAP ist keine reine Technologieentscheidung
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|SAP-Aktie kämpft sich zurück - Diese Kursziele sind realistisch
|Die SAP-Aktie hat eine beeindruckende Aufholjagd hinter sich. Nachdem der Kurs im Sommer noch unter 130 € gefallen war, haben die Käufer inzwischen wieder das Ruder übernommen. Mittlerweile kämpft die...
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|10:38
|SAP-Security neu denken
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|SAP vor Quartalszahlen: Diese Hürde entscheidet jetzt
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|Starlink-Alternative? Warum Telekom, Vodafone und O2 jetzt zusammenarbeiten wollen
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|Prediction: This Will Be SpaceX's Stock Price By the End of 2027
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|Elon Musk verspricht jedem Kind in USA eine SpaceX-Aktie
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|Elon Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken
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|Jedes Kind in Amerika soll SpaceX-Aktionär werden
|Jedes Kind in Amerika soll eine SpaceX-Aktie bekommen, der neue Tesla Roadster soll sogar fühlen können. Was Musk mit seinen Ankündigungen bezweckt und was sie für Ihr Depot bedeuten. Elon Musk spielt...
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|IVA sieht Nachbesserungsbedarf bei Übernahmeangebot für Steyr Motors
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|SpaceX & SAP | ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Lithium-Interesse
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|Aktien-Knalleffekt: US-Drohnen-Konzern will Steyr Motors übernehmen
|11:27
|Plus 21 Prozent: US-Drohnenbauer greift nach Steyr Motors
|Ein Verteidigungstechnik-Konzern aus Utah greift nach dem Antriebsspezialisten. Das Papier schießt zweistellig nach oben, notiert aber weiter unter dem Offertpreis. Großaktionär B&C hat bereits zugesagt...
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|Steyr Motors: Red Cat bietet 39 Euro je Aktie - Großaktionär sagt Verkauf zu
|Der US-Drohnenhersteller Red Cat Holdings will bei Steyr Motors einsteigen und bietet den Aktionären des österreichischen Motorenherstellers 39 Euro je Aktie in bar. Das geplante freiwillige öffentliche...
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|Unternehmen / Aktien
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|RED CAT HOLDINGS INC
|4,533
|+7,98 %
|RHEINMETALL AG
|1.054,00
|+6,26 %
|SAP SE
|198,92
|-1,01 %
|SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
|131,16
|+0,92 %
|STEYR MOTORS AG
|36,600
|+4,63 %