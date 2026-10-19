Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from October 12 to 16, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-12
NL0015002K83
BUY
5676
17.878920
101,480.75
18.050000
17.650000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-12
NL0015002K83
SELL
5838
17.899263
104,495.90
18.050000
17.800000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-13
NL0015002K83
BUY
5793
18.079467
104,734.35
18.200000
17.900000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-13
NL0015002K83
SELL
5905
18.121990
107,010.35
18.250000
17.950000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-14
NL0015002K83
BUY
6400
18.034375
115,420.00
18.200000
17.850000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-14
NL0015002K83
SELL
2951
18.138190
53,525.80
18.250000
18.050000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-15
NL0015002K83
BUY
8731
17.510990
152,888.45
18.000000
17.050000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-15
NL0015002K83
SELL
6800
17.671985
120,169.50
18.050000
17.350000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-16
NL0015002K83
BUY
2600
17.796154
46,270.00
17.950000
17.600000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-16
NL0015002K83
SELL
1600
17.993750
28,790.00
18.100000
17.850000
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:11:18Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
41
XAMS
RFL_9JvqnQP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:11:18Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
28
XAMS
RFL_9JvqnQX-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:11:18Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
188
XAMS
RFL_9JvqnQY-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:11:27Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
12
XAMS
RFL_9JvqppS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:19:14Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JvsnCg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:22:34Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
88
XAMS
RFL_9JvtdL9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:22:54Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
50
XAMS
RFL_9Jvtib8-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:25:20Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
62
XAMS
RFL_9JvuKPr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:34:02Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
18
XAMS
RFL_9JvwWKo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:48:12Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
33
XAMS
RFL_9Jw05RX-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T07:56:44Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
29
XAMS
RFL_9Jw2Egy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:04:28Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
54
XAMS
RFL_9Jw4BE4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:09:42Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9Jw5Ux8-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:09:42Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
49
XAMS
RFL_9Jw5Ux8-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:13:47Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
11
XAMS
RFL_9Jw6Wjh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:18:45Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
75
XAMS
RFL_9Jw7mH5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:36:12Z
NL0015002K83
17.650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JwCAen-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T08:36:12Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
114
XAMS
RFL_9JwCAem-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:21:05Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
SELL
36
XAMS
RFL_9JwNTEj-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:21:05Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
SELL
23
XAMS
RFL_9JwNTGu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:26:53Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
SELL
141
XAMS
RFL_9JwOvtd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:26:53Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JwOvte-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:28:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
105
XAMS
RFL_9JwPFNs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:31:45Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
82
XAMS
RFL_9JwQ9cZ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T09:40:34Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JwSNKY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T10:02:46Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
110
XAMS
RFL_9JwXxlb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T10:04:42Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
90
XAMS
RFL_9JwYSDW-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T10:44:40Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JwiVyU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T10:48:58Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Jwjb1a-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T11:40:22Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
13
XAMS
RFL_9JwwXCk-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T11:40:22Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
60
XAMS
RFL_9JwwXCk-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T11:40:22Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
140
XAMS
RFL_9JwwXCl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:34:11Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JxA5FX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:42:19Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxC8DK-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:42:38Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
52
XAMS
RFL_9JxCD7J-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:42:38Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
54
XAMS
RFL_9JxCD7K-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:42:38Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
94
XAMS
RFL_9JxCD7L-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:42:43Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxCENZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:43:47Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxCVH2-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:53:23Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
112
XAMS
RFL_9JxEuwV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:53:44Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
209
XAMS
RFL_9JxF0V4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:54:34Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
44
XAMS
RFL_9JxFDKC-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:55:03Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
35
XAMS
RFL_9JxFKyc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:55:03Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JxFKye-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:58:01Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxG5Qc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T12:58:30Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
84
XAMS
RFL_9JxGCpv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:02:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9JxH7bc-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:02:52Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
195
XAMS
RFL_9JxHIuL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:03:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
11
XAMS
RFL_9JxHNHj-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:04:14Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
98
XAMS
RFL_9JxHeDh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:05:06Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxHrpG-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:34:40Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxPJF5-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:34:42Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxPJqg-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T13:40:03Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JxQfKX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:00:53Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
38
XAMS
RFL_9JxVuex-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:29:28Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Jxd6dl-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:43:04Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9JxgWxf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:43:04Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JxgWxf-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:43:04Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JxgWxa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:43:49Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JxgibT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:46:58Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JxhVvj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:47:03Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JxhX5w-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:47:10Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JxhYzw-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:47:35Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JxhfTz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T14:47:35Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JxhfU0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:00:32Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9Jxkvl9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:06:38Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JxmSry-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:06:38Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JxmSrz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:06:40Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JxmTMT-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:09:40Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
175
XAMS
RFL_9JxnE8l-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:09:40Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
25
XAMS
RFL_9JxnE8s-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:17:26Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JxpBRv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:18:49Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9JxpWvc-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:23:42Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
398
XAMS
RFL_9JxqlIE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:29:14Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
3
XAMS
RFL_9Jxs9XJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:29:14Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
77
XAMS
RFL_9Jxs9XK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:29:14Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
76
XAMS
RFL_9Jxs9XL-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:29:14Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
44
XAMS
RFL_9Jxs9XW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-12T15:29:59Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9JxsLRj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:00:05Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K1eUxy-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:00:44Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K1efAt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:00:44Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
109
XAMS
RFL_9K1efB7-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:00:44Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
91
XAMS
RFL_9K1efB8-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:00:44Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K1efCl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:03:09Z
NL0015002K83
18.250000
EUR
SELL
304
XAMS
RFL_9K1fGq7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:19:14Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K1jJwd-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:27:33Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K1lPmB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:31:06Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K1mJ2f-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:34:31Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K1nALH-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:43:25Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K1pPFX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:45:06Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
45
XAMS
RFL_9K1ppZ4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:45:06Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
355
XAMS
RFL_9K1ppZ5-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:51:32Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K1rS5I-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:51:32Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
393
XAMS
RFL_9K1rS5G-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T07:51:32Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K1rS5H-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:07:19Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K2AWwt-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:07:38Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
83
XAMS
RFL_9K2Aboq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:07:38Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
64
XAMS
RFL_9K2Abqv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:07:38Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9K2AbtH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:07:38Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
30
XAMS
RFL_9K2Abx0-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:16:45Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
222
XAMS
RFL_9K2CuGG-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:28:03Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
6
XAMS
RFL_9K2FkbN-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:32:06Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K2GlhY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T09:50:21Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K2LMdi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:14:02Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
394
XAMS
RFL_9K2RKIk-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:56:26Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K2c00g-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:56:55Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
10
XAMS
RFL_9K2c7hf-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:57:05Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9K2cAFS-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:58:02Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9K2cPAa-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:58:39Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9K2cYn6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:59:48Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9K2cqmi-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T10:59:53Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
118
XAMS
RFL_9K2cs18-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T11:05:09Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K2eCJA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T11:08:23Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K2f0jT-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T11:20:16Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K2i0BJ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T12:38:12Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K31cVK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T13:00:50Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K37Jwe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T13:07:22Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K38xkh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T13:12:56Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K3AMgt-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T13:45:35Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K3IaHC-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T14:01:02Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K3MTWc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T14:51:20Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K3Z8ZJ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T14:51:25Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K3Z9sy-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T14:51:28Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9K3ZAcU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:17:18Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
52
XAMS
RFL_9K3ffvs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:25:09Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
37
XAMS
RFL_9K3heRX-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:25:31Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
363
XAMS
RFL_9K3hk7I-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:35:00Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
283
XAMS
RFL_9K3k8Cd-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:35:00Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K3k8Ce-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-13T15:35:00Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9K3k8Cf-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:18:38Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
176
XAMS
RFL_9K7ZhEZ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:20:29Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
105
XAMS
RFL_9K7a9wL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:20:29Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
95
XAMS
RFL_9K7a9wM-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:34:06Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K7daSE-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:53:07Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9K7iNKD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:53:07Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
8
XAMS
RFL_9K7iNS1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:53:08Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
36
XAMS
RFL_9K7iNW1-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:53:19Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9K7iQaB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T07:53:25Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
SELL
87
XAMS
RFL_9K7iS58-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T08:33:32Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
23
XAMS
RFL_9K7sYGH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T08:48:37Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
35
XAMS
RFL_9K7wLaz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T08:48:56Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
165
XAMS
RFL_9K7wQfo-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T09:37:58Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K88ltz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T09:45:07Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9K8AZYk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T09:54:02Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
59
XAMS
RFL_9K8Cobx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T10:25:07Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K8Kdsx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T10:26:41Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
46
XAMS
RFL_9K8L2Ed-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T10:27:49Z
NL0015002K83
18.200000
EUR
SELL
354
XAMS
RFL_9K8LKA0-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T11:00:52Z
NL0015002K83
18.250000
EUR
SELL
352
XAMS
RFL_9K8Tdxq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T11:20:53Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
20
XAMS
RFL_9K8YgS4-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T11:55:15Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
119
XAMS
RFL_9K8hKro-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T11:55:15Z
NL0015002K83
18.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K8hKro-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:12:03Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
52
XAMS
RFL_9K8lZ7d-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:10Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
148
XAMS
RFL_9K8rNo1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:15Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
45
XAMS
RFL_9K8rPF8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:15Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
355
XAMS
RFL_9K8rPF9-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:15Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
39
XAMS
RFL_9K8rPEt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:16Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9K8rPFJ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:16Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
18
XAMS
RFL_9K8rPHk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:21Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K8rQjG-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:25Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K8rRez-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:32Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
20
XAMS
RFL_9K8rTUW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:35:38Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
180
XAMS
RFL_9K8rV47-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T12:43:54Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
341
XAMS
RFL_9K8ta5k-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:35:43Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9K96cyc-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:35:47Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K96e55-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:35:52Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K96fLa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:50:15Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9K9AHjs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:57:05Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K9C0Ym-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T13:57:05Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K9C0Yn-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:05:18Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K9E4ZO-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:05:18Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K9E4ZO-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:05:18Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K9E4ZM-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:05:18Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K9E4ZN-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:42:45Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K9NVCV-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:50:59Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9K9PZoB-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:50:59Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9K9PZoB-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:58:00Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
32
XAMS
RFL_9K9RLFf-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T14:58:26Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
168
XAMS
RFL_9K9RS9C-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T15:09:47Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
50
XAMS
RFL_9K9UJ5C-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T15:35:26Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9K9alay-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T15:35:26Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
37
XAMS
RFL_9K9alay-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T15:35:26Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
132
XAMS
RFL_9K9alaz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-14T15:35:26Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
179
XAMS
RFL_9K9alb0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:01:25Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
150
XAMS
RFL_9KDLt1Y-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:01:25Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
250
XAMS
RFL_9KDLt2H-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:01:25Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KDLt2R-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:02:00Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KDM2Co-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:04:06Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDMYro-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:05:06Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDMoOK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:05:42Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDMxrl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:05:52Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDN0Sq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:05:52Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDN0Sr-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:05:52Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDN0Rb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDNovO-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDNoqT-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
103
XAMS
RFL_9KDNoqS-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
97
XAMS
RFL_9KDNoqS-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDNoqT-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:06Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDNopH-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:09Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KDNpfD-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:09:53Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
106
XAMS
RFL_9KDO13l-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:10:22Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDO8da-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:10:22Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
363
XAMS
RFL_9KDO8dZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:17:47Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KDQ0QW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:19:21Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
315
XAMS
RFL_9KDQOsc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:19:21Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
85
XAMS
RFL_9KDQOsZ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:22:13Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KDR7Yc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:22:28Z
NL0015002K83
17.650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDRBeS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:29:32Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
10
XAMS
RFL_9KDSxk4-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:36:21Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDUgEp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:38:51Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
390
XAMS
RFL_9KDVJGa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:38:55Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDVKLc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:42:53Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDWKGn-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:43:24Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDWSBz-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:50:31Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDYFQS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:50:37Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDYGzq-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T07:58:53Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDaLrM-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:00:53Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDar7m-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:10:10Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDdCCT-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:14:55Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDeOCS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:18:00Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDfAOc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:18:02Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDfAxA-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T08:32:51Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KDiuFH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:05:52Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDrDPJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:05:57Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDrEu6-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:17:04Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
31
XAMS
RFL_9KDu2Lv-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:17:07Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
9
XAMS
RFL_9KDu2yj-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:20:19Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
360
XAMS
RFL_9KDur2y-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:21:07Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9KDv3Pz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:31:13Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9KDxb7r-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:32:09Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
BUY
140
XAMS
RFL_9KDxpoR-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:32:09Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
BUY
397
XAMS
RFL_9KDxpoQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:32:09Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KDxpoR-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T09:51:36Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KE2jPx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T10:13:49Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KE8K8R-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T10:14:03Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KE8Nd4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:05:07Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KELEvH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:05:07Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KELEvI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:05:07Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KELEvE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:07:10Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
32
XAMS
RFL_9KELkua-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:07:10Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9KELkud-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:07:10Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
154
XAMS
RFL_9KELkuG-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T11:17:38Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KEOOIf-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T12:12:05Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
116
XAMS
RFL_9KEc6Ab-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T12:17:22Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9KEdQaI-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T13:24:55Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
SELL
80
XAMS
RFL_9KEuQtF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T13:24:55Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
SELL
31
XAMS
RFL_9KEuQtF-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T13:27:22Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
SELL
89
XAMS
RFL_9KEv3Hd-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:27:06Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFA5Yr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:27:06Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFA5ah-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:32:43Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
50
XAMS
RFL_9KFBVIR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:33:26Z
NL0015002K83
17.550000
EUR
SELL
150
XAMS
RFL_9KFBgNr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:51:21Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFGC00-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T14:51:21Z
NL0015002K83
17.650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFGC02-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:20:00Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFNPAG-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:29:33Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
SELL
70
XAMS
RFL_9KFPoMH-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
53
XAMS
RFL_9KFRDMO-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
77
XAMS
RFL_9KFRDMO-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFRDMO-0F
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KFRDMP-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
18
XAMS
RFL_9KFRDMX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
57
XAMS
RFL_9KFRDMX-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
61
XAMS
RFL_9KFRDMY-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-15T15:35:08Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
64
XAMS
RFL_9KFRDMY-0D
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T07:01:07Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KJCKtP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T07:09:41Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KJEUdJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T07:09:43Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KJEVEz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T07:56:06Z
NL0015002K83
18.000000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KJQB3A-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T07:59:34Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KJR390-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T09:05:09Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
84
XAMS
RFL_9KJhYoU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T09:05:20Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
32
XAMS
RFL_9KJhbei-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T09:05:20Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
189
XAMS
RFL_9KJhbej-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T09:05:20Z
NL0015002K83
18.050000
EUR
SELL
95
XAMS
RFL_9KJhbeP-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T10:38:04Z
NL0015002K83
18.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KK4xHO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T13:47:32Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
310
XAMS
RFL_9KKqeeI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T13:47:38Z
NL0015002K83
17.950000
EUR
BUY
90
XAMS
RFL_9KKqg29-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:16:33Z
NL0015002K83
17.900000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KKxxOg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:24:45Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9KL01UA-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:28:02Z
NL0015002K83
17.850000
EUR
BUY
398
XAMS
RFL_9KL0qbN-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:29:07Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9KL17cY-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:31:22Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9KL1ghO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:31:22Z
NL0015002K83
17.800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KL1ghP-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:32:08Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9KL1slX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:32:08Z
NL0015002K83
17.750000
EUR
BUY
198
XAMS
RFL_9KL1slY-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:35:04Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
139
XAMS
RFL_9KL2cQK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T14:40:54Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
61
XAMS
RFL_9KL45bp-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:01:47Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
54
XAMS
RFL_9KL9LZd-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:01:47Z
NL0015002K83
17.700000
EUR
BUY
146
XAMS
RFL_9KL9LZW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:19:58Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
56
XAMS
RFL_9KLDvPg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:22:42Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9KLEc2z-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:23:48Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
143
XAMS
RFL_9KLEt8K-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-16T15:23:48Z
NL0015002K83
17.600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KLEt8L-03
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Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27