Die wichtigsten Termine!: ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Einstieg bei Rock Tech?

Eine der wichtigsten Wochen des 4. Quartals beginnt. Nachdem die Nasdaq in der vergangenen Woche um mehr als 5 % nachgegeben hat, müssen die anstehenden Quartalszahlen jetzt die Stimmung wieder drehen!Tesla, Meta, SAP & Co.: Jetzt knallt's an der Börse! Diese Woche könnte es an den Börsen richtig turbulent werden! Gleich mehrere Schwergewichte öffnen ihre Bücher und nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologieaktien stehen die Unternehmen unter besonderer Beobachtung. Am Dienstag veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen. Am Mittwoch folgt dann der große Showdown: Tesla, Meta und SAP berichten. Vor allem bei Tesla geht es um die Profitabilität, bei Meta um die milliardenschweren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran