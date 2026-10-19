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Markus Weingran
19.10.2026 15:27 Uhr
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Die wichtigsten Termine!: ITM: Stark! | Steyr: Red Cat interessiert | Rheinmetall: Einstieg bei Rock Tech?

Eine der wichtigsten Wochen des 4. Quartals beginnt. Nachdem die Nasdaq in der vergangenen Woche um mehr als 5 % nachgegeben hat, müssen die anstehenden Quartalszahlen jetzt die Stimmung wieder drehen!Tesla, Meta, SAP & Co.: Jetzt knallt's an der Börse! Diese Woche könnte es an den Börsen richtig turbulent werden! Gleich mehrere Schwergewichte öffnen ihre Bücher und nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologieaktien stehen die Unternehmen unter besonderer Beobachtung. Am Dienstag veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen. Am Mittwoch folgt dann der große Showdown: Tesla, Meta und SAP berichten. Vor allem bei Tesla geht es um die Profitabilität, bei Meta um die milliardenschweren …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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