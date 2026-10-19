WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,77 Prozent und 6.506,54 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel ebenfalls um 0,77 Prozent auf 3.194,93 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Für Zurückhaltung an den Märkten sorgten weiter die Ängste vor weiteren KI-Aktienkorrektur sowie Ölpreisanstiegen und Inflation.

Zu den Aktien im Fokus zählten in Wien Bawag, die nach der Vorlage von Ergebnissen um 2,8 Prozent nachgaben. Die BAWAG hat in den ersten neun Monaten mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Die Erste Group schrieb in einem Kommentar von "soliden Ergebnissen für das dritte Quartal, weitgehend im Rahmen der Erwartungen". Die Verluste der BAWAG-Aktie nach Meldung der Zahlen führen sie auf das europaweit schwache Umfeld für Bankaktien zurück. Zudem könnten Unsicherheiten rund um die von der BAWAG geplanten Übernahme der irischen PTSB auf den Aktien lasten, so die Experten.

Bankaktien fanden sich am Montag europaweit auf den Verkaufslisten der Anleger. Unter den weiteren im ATX schwer gewichteten Bank-Titeln büßten RBI 1,2 Prozent an Wert ein. Erste Group-Titel legten gegen den Branchentrend 0,2 Prozent zu.

Größere Verluste sahen im ATX auch CA Immo-Aktien und Lenzing und verloren 3,2 beziehungsweise 2,2 Prozent. An der Spitze der wenigen Gewinner im Index lagen OMV-Aktien mit einem Plus von 0,9 Prozent.

Abseits der ATX-Werte sprangen die Aktien von Steyr Motors nach einem Übernahmeangebot um 20 Prozent nach oben auf 36,62 Euro. Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will den Motorenhersteller übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen mitteilte./ste/mik/APA/jha

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