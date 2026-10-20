Flamatt - Der Halbleiterindustriezulieferer Comet hat im dritten Quartal 2026 bei Aufträgen und Umsatz deutlich zugelegt. Grund dafür ist das ungebremste Wachstum in der Halbleiterindustrie. Die Ziele für das laufende Jahr werden nun erhöht. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 170 Prozent auf 275,6 Millionen Franken. Haupttreiber war der anhaltende Aufschwung in der Halbleiterindustrie, getragen von der Expansion von Rechenzentren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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