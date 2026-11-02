Der KI-Boom und die steigenden Investitionen in Rechenzentren bescheren dem Freiburger Technologiekonzern Comet einen kräftigen Wachstumsschub. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um über 50 Prozent, der Auftragseingang hat sich nahezu verdreifacht. CEO Stephan Haferl sieht darin mehr als einen kurzfristigen Aufschwung: Die zunehmende Komplexität der Halbleiterfertigung eröffnet Comet langfristige Wachstumschancen. Im Interview spricht er über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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