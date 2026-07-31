Flamatt - Der Halbleiterindustriezulieferer Comet weist für die erste Jahreshälfte sowohl beim Bestelleingang wie beim Umsatz ein deutliches Wachstum aus. Das Unternehmen aus dem Kanton Freiburg partizipiert dabei am gegenwärtigen Boom der Halbleiterindustrie. Von Januar bis Juni stieg der Umsatz entsprechend um 5,6 Prozent auf 239,8 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Damit hat Comet im zweiten Quartal den Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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