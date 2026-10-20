Die Amazon-Aktie erhält kräftigen Rückenwind von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel von 335 auf 350 US$ erhöht und den Technologiekonzern zu einem ihrer Favoriten erklärt. Die Aktie reagierte am Montag mit einem Kursplus von knapp +5% auf 262,45 US$. Damit sehen die Analysten noch rund +33% Kurspotenzial. Besonders optimistisch fallen die Erwartungen für das Cloud-Geschäft AWS aus, das 2027 um +47% wachsen soll. Doch rechtfertigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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