Neu im Imprivata Enterprise Access Management: Day-one Access

WALTHAM, Mass. und LANGENFELD, Deutschland, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imprivata, ein führender Anbieter von Zugriffsmanagementlösungen für das Gesundheitswesen und andere geschäftskritische Branchen, präsentiert Day-one Access, eine neue Funktion in seiner Enterprise-Access-Management-Lösung. Die neue Funktion ermöglicht es neuen Mitarbeitenden, bereits in der ersten Stunde ihres ersten Arbeitstags schnell, sicher und umfassend auf alle benötigten Anwendungen und andere Ressourcen zuzugreifen. Imprivata Enterprise Access Management (EAM) lässt sich in bestehende HR-, Geschäfts- und andere Systeme integrieren, um Benutzern automatisch Zugangsdaten bereitzustellen, wodurch temporäre Passwörter oder individuelle Zugriffsanfragen für bestimmte Anwendungen überflüssig werden. Mitarbeiter registrieren ihre Authentifizierungsmethoden - darunter passwortlose Optionen wie Gesichtserkennung, Proximity-Ausweis und PIN - lediglich einmal in EAM und können sich anschließend schnell und sicher bei allen Geräten, Anwendungen und Arbeitsabläufen anmelden, für die sie berechtigt sind. Dies steigert die Produktivität der Benutzer und unterstützt gleichzeitig den rollenbasierten Zugriff, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsvorschriften eines Unternehmens eingehalten werden. Imprivata stellt die Lösung erstmals vor im Rahmen der itsa, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg, in Halle 7, Stand 7-610.

Chip Hughes, Chief Product Officer bei Imprivata, fügt hinzu: "Mit EAM, das den Zugriff ab dem ersten Arbeitstag ermöglicht, bieten wir unseren Kunden eine Lösung, mit der Mitarbeitende vom ersten Tag an produktiv sind, und die gleichzeitig die Arbeitsbelastung für IT-, Personal- und Helpdesk-Teams erheblich reduziert. Die Personal- und IT-Abteilungen müssen nicht mehr für jede einzelne Anwendung einen individuellen Zugriff einrichten oder Einmalpasswörter vergeben. Die Helpdesk-Mitarbeitenden werden nicht mehr mit Fragen zu fehlenden oder nicht funktionierenden Passwörtern belastet. Zudem wird dadurch das Risiko vermieden, dass Einmalpasswörter durch mehrere Hände gehen, bevor sie ersetzt werden. Single Sign-On in Kombination mit passwortloser Multi-Faktor-Authentifizierung macht den ersten Arbeitstag für neue Mitarbeiter zum Kinderspiel und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen."

In Verbindung mit Single Sign-On ermöglicht Enterprise Access Management mit Day-one Access Mitarbeitenden, bereits am ersten Arbeitstag passwortlosen Zugriff, so dass Anwender unterbrechungsfrei arbeiten können. Das Unternehmen kann Richtlinien für die Multifaktorauthentifizierung anpassen und die Authentifizierungsmethoden auswählen, die am besten zu dem Arbeitsumfeld passen.

Der Zugriff funktioniert flexibel und einheitlich für jedes Endgerät, jede Anwendung und jeden Prozess, da Imprivata persönliche Arbeitsplatzrechner, persönliche Notebooks, geteilte Geräte, wie Tablets, Steuerungs- oder Stations-Rechner bzw. Mobilgeräte, unterstützt.

Für IT-Abteilungen bedeutet das: Accounts und Berechtigungen werden automatisch, korrekt und schnell in Übereinstimmung mit vordefinierten Regeln eingerichtet. Gleichzeitig ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann worauf Zugriff erhalten hat. So lassen sich Anforderungen und Regularien wie DSGVO, B3S Krankenhaus/KRITIS und NIS2 erfüllen, ohne die Produktivität der Mitarbeitenden einzuschränken.

Hinweis für Endkunden und Partner: Auf der Imprivata Webseite können sich Endkunden und Partner für einen Besuch bei Imprivata auf der itsa registrieren und erhalten ein kostenloses Ticket.

Hinweis nur für Medienschaffende:

Für Hintergrundgespräche oder Interviews mit Medienschaffenden zu allen Themen rund um Access Management stehen Experten von Imprivata zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen individuellen Termin über unsere PR-Agentur: Imprivata@vibrio.de

Über Imprivata

Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-, Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen, Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.

Kontakt für Medienschaffende: