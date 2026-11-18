Imprivata-Umfrage: 38 Prozent der Belegschaft in der Produktion haben jeden Monat Probleme bei der Authentifizierung

LANGENFELD, Germany, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Authentifizierungsprobleme bei Mitarbeitenden im operativen Betrieb stellen deutsche Unternehmen aus der Fertigungs- und Gesundheitsbranche immer wieder vor Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Produktivität. Laut einer aktuellen Umfrage von Imprivata und der FIDO Alliance sind 38 Prozent der Mitarbeitenden im operativen Bereich mindestens einmal im Monat von einem solchen Problem betroffen. Im Durchschnitt dauert es etwa 13 Minuten pro Vorfall, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, in der Fertigungsindustrie sind es sogar fast 15 Minuten. Gleichzeitig wenden viele Mitarbeiter riskante Workarounds an. Passwortlose Verfahren könnten beide Probleme lösen, werden jedoch nur teilweise eingesetzt. Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse steht ohne Registrierung zum kostenlosen Download bereit.

Die Zahlen für alle deutschen Unternehmen verdeutlichen, wie das Anmelden an Geräten den Arbeitsalltag erschwert. Die von den Befragten am häufigsten genannten Probleme sind Verzögerungen beim Gerätewechsel (29 Prozent), Verbindungsprobleme, die zu fehlgeschlagenen Anmeldungen führen (27 Prozent), und langsamer Benutzerwechsel auf gemeinsam genutzten Geräten (25 Prozent).

Diese Herausforderungen werden durch die weite Verbreitung gemeinsam genutzter Endgeräte noch verschärft - branchenübergreifend setzen 91 Prozent der Unternehmen gemeinsam genutzte Geräte für Mitarbeiter im Außendienst ein, was die Nachverfolgung der Zugriffe einzelner Nutzer zusätzlich erschwert.

Zwölf Stunden Zeitverlust pro Mitarbeiter und Jahr

63 Prozent der von Anmeldeproblemen betroffenen Unternehmen berichten von wöchentlichen Schwierigkeiten. Da missglückte Anmeldeversuche im Durchschnitt etwa 13 Minuten in Anspruch nehmen, summiert sich der Zeitverlust pro Mitarbeitenden auf etwa zwölf Stunden pro Jahr. Das entspricht fast eineinhalb Arbeitstage.

Behelfslösungen und veraltete Verfahren

Wenn der Anmeldevorgang ins Stocken gerät, suchen Mitarbeitende nach Möglichkeiten, ihn zu umgehen oder zu vermeiden. 33 Prozent der Unternehmen stellen fest, dass Mitarbeitende die Multi-Faktor-Authentifizierung oder andere Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Je 31 Prozent berichten über die Weitergabe von Anmeldedaten und die Verwendung von gemeinsamen Passwörtern. 30 Prozent beobachten, dass Mitarbeitende angemeldet bleiben, um eine erneute Authentifizierung zu vermeiden. Die Befragten nennen gemeinsam genutzte Konten als ihr größtes Problem (33 Prozent), gefolgt von unbefugtem Zugriff auf gemeinsam genutzte Geräte (29 Prozent).

Passwortlose Methoden sorgen für Schnelligkeit und Kontrolle

Passwörter sind mit 43 Prozent nach wie vor die am häufigsten verwendete Authentifizierungsmethode. 27 Prozent nutzen Passkeys oder FIDO-Anmeldedaten, aber nur 12 Prozent verzichten vollständig auf ein zusätzliches Passwort. 55 Prozent der Fertigungsunternehmen nennen die Tatsache, dass bestehende Geräte und Anwendungen keine geeigneten Verfahren unterstützen, als größte Hürde. Vor allem erwarten sie eine bessere Compliance und Nachvollziehbarkeit (44 Prozent).

Unter den Unternehmen, die passwortlose Authentifizierung nutzen, nennen 39 Prozent eine höhere Produktivität als wichtigsten Vorteil passwortloser Methoden. Darauf folgen ein schnellerer Zugriff (32 Prozent) und eine bessere Compliance (29 Prozent). Zu den Hindernissen für die Einführung des passwortlosen Zugangs zählen Kosten (26 Prozent), konkurrierende Prioritäten und Bedenken hinsichtlich der Benutzerakzeptanz (jeweils 23 Prozent). Geplante Investitionen konzentrieren sich in erster Linie auf den Schutz vor Identitätsbedrohungen (32 Prozent) und biometrische Verfahren (31 Prozent).

"Die Zeitverluste und Versuche, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, sind die Ursache für zukünftige Sicherheitsvorfälle", sagt Nils Hondong, Director of Product Management bei Imprivata. "Was benötigt wird, ist keine Einheitslösung, sondern eine Zugangsmethode, die schnell genug für den laufenden Betrieb ist, sowohl auf alten als auch auf neuen Systemen funktioniert und eine lückenlose Aufzeichnung darüber liefert, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat."

Hintergrund zur Umfrage

Für die Umfrage "The State of Authentication for Frontline Workers" wurden im August 2026 700 IT- und Sicherheitsverantwortliche in den USA, Großbritannien und Frankreich - darunter 150 aus Deutschland - befragt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ. Der Bericht steht ohne Registrierung zum kostenlosen Download bereit.

Hinweis für Medienvertreter

Ein Foto von Nils Hondong steht hier zum Download bereit.

Über Imprivata

Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-, Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen, Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.

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