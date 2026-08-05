Die neue Integration bindet Imprivata Enterprise Access Management direkt in die Vasion-Plattform ein. Dadurch wird die Identitätslücke auf der Druckebene geschlossen, sodass klinisches Personal sowie andere Beschäftigte im Gesundheitswesen Druckaufträge an jedem Drucker durch einmaliges Auflegen ihres Ausweises sicher freigeben können.

Vasion, ein führender Anbieter intelligenter Druckautomatisierung, gab heute eine strategische Integration mit Imprivata bekannt, einem führenden Unternehmen für digitales Identitäts- und Zugriffsmanagement in Branchen mit lebens- und geschäftskritischen Anforderungen, zunächst mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen. Die Vasion-Plattform mit PrinterLogic, PrinterLogic Output und Vasion Automate bietet gemeinsamen Kunden von Vasion und Imprivata eine einheitliche Identitätsebene für Endgeräte sowie Drucker, die sichere, unternehmensweite Transparenz zu jedem Druckauftrag schafft.

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The integration is designed to maximize existing Imprivata deployments. No rip-and-replace is required. The Vasion platform works with the Imprivata infrastructure organizations already have in place, extending its value to print without adding new hardware.

Druckumgebungen bleiben ein blinder Fleck im Identitäts- und Zugriffsmanagement. Dabei steht viel auf dem Spiel. Die Studie "2025 Print Security Landscape" von Quocirca ergab, dass 56 der Unternehmen im vergangenen Jahr von einem druckbezogenen Datenverlust betroffen waren. Gleichzeitig sollen die Budgets für Drucksicherheit im kommenden Jahr um 13 steigen. Dies sind klare Anzeichen dafür, dass die Druckebene für die IT zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Gesundheitswesen kann jede unbeaufsichtigt im Ausgabefach liegende Seite geschützte Gesundheitsinformationen enthalten, was HIPAA-Risiken und insbesondere potenzielle Gefahren für die Patientensicherheit mit sich bringt.

Vasion überprüft Nutzer anhand von Imprivata EAM. Druckaufträge verbleiben in einer sicheren Warteschlange, bis der Nutzer seinen Ausweis an einen beliebigen Netzwerkdrucker hält. Erst dann gibt die Plattform den Druckauftrag ausschließlich für diesen authentifizierten Nutzer frei. Jede Freigabe ist an eine verifizierte Identität gebunden. Dadurch bleiben sensible Dokumente, darunter PHI oder regulierte Daten, niemals unbeaufsichtigt liegen, während jeder Druckvorgang für Compliance-Berichte in Auditprotokollen erfasst wird.

"Die Integration von Vasion mit Imprivata vereinfacht sichere Druckarbeitsabläufe für klinisches Personal, da sich Nutzer am Drucker mit demselben Ausweis authentifizieren können, den sie bereits in ihrem gesamten klinischen Umfeld verwenden. Dies schafft einen schnelleren, einfacheren Ablauf und hilft Kunden zugleich, Imprivata als zentrale, verbindliche Quelle für Identitäts- und Zugriffsdaten beizubehalten", sagte Sasha Bonakdar, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Produktbetrieb und Technologieallianzen bei Imprivata.

Die Integration ist darauf ausgelegt, den Nutzen bestehender Imprivata-Installationen zu maximieren. Ein vollständiger Austausch der vorhandenen Systeme ist nicht erforderlich. Die Vasion-Plattform arbeitet mit der bereits vorhandenen Imprivata-Infrastruktur der Unternehmen und weitet deren Nutzen ohne zusätzliche Hardware auf den Druckbereich aus. Vasion erkennt automatisch, ob Imprivata aktiv ist. Arbeitsstationen ohne Imprivata greifen automatisch auf die Standardauthentifizierung zurück, wodurch ein reibungsloses, passwortloses Nutzererlebnis entsteht.

"Die Einbindung von Imprivata Enterprise Access Management in die Vasion-Plattform ist genau die Art von Arbeit, durch die intelligente Druckautomatisierung für die Kunden Realität wird, die sie am dringendsten benötigen. Gemeinsam mit einem vertrauenswürdigen Anbieter für Identitätsmanagement in geschäftskritischen Branchen schließt Vasion die Lücke zwischen der Person, die sich an der Arbeitsstation authentifiziert, sowie der Person, die den Druckauftrag abholt, zunächst im Gesundheitswesen und anschließend in allen Branchen, in denen Identitäts- sowie Dokumentenabläufe als Einheit funktionieren müssen. Wir sind stolz darauf, diese Transparenz in die Druckebene zu integrieren", sagte Chee Tan, Bereichsleiter für Ökosystem und Allianzen bei Vasion.

Die Integration von Vasion und Imprivata wird außerdem durch die Zero-Trust-Printing-Architektur von PrinterLogic und PrinterLogic Output unterstützt. Dazu gehören die KI-gestützte Schwärzung von PHI sowie die Auditprotokollierung auf Druckauftragsebene in der gesamten Druckerflotte. Die Integration trägt den Compliance- und Sicherheitsanforderungen Rechnung, die Gesundheitsorganisationen sowie regulierte Behörden erfüllen müssen. Zusätzlich wird sie durch die ISO-42001- und ISO-27001-Zertifizierungen von Vasion sowie den SOC-2-Typ-II-Bericht gestützt.

Verfügbarkeit

Die Integration von Vasion und Imprivata ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf www.vasion.com/integrations/imprivata.

Über Vasion

Vasion ist ein führender Anbieter in der Kategorie der intelligenten Druckautomatisierung, der die digitale Transformation für alle zugänglich macht. Dazu schafft das Unternehmen Druckserver ab, konsolidiert Druckumgebungen und digitalisiert Dokumentenabläufe. Vasion ist als Vorreiter des serverlosen Direct-IP-Druckens mit PrinterLogic bekannt und definiert nun das moderne Output-Management mit einer der sichersten cloudnativen Plattformen der Welt neu. Vasion ist gemäß ISO 42001 sowie ISO 27001 zertifiziert, verfügt über einen SOC-2-Typ-II-Bericht und hat die FedRAMP High Authorization erhalten. Mehr als 14 000 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, nutzen Vasion, um ihre Druckumgebungen zu modernisieren, zu konsolidieren, zu automatisieren sowie abzusichern und KI auf der Dokumentenebene einzuführen sowie nutzbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf vasion.com.

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