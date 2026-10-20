HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 902 Franken auf "Buy" belassen. Die Aktie des Versicherers gehört zu den acht bevorzugten Schweizer Investmentideen des Berenberg-Analystenteams. Dazu zählten Unternehmen mit strukturellen Wachstumsaussichten, hochwertigen Geschäftsmodellen, Sanierungschancen und attraktiv bewertete Firmen mit erkennbaren Kurstreibern, hieß es am Montag. Bei Zurich hob Analyst Michael Huttner zudem die kürzlich abgeschlossene Übernahme der britischen Assekuranz Beazley positiv hervor./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0011075394
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