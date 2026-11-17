Zürich - Die Zurich-Gruppe strebt mit dem britischen Spezialversicherer Beazley einen grossen Wachstumsschritt an. Anlässlich des Investorentreffens vom Dienstag hat der Konzern die Erwartungen etwa zu den Kapitalsynergien oder zum Wachstumspotenzial aus dem Zusammenschluss angehoben. Mit Beazley steige Zurich in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf, hielt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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