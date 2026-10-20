Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit GFT Technologies SE.
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 12.11.2026 14:00 Uhr
Speaker: Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/gftcc-2026-11-12
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ISIN: DE0005800601
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 12.11.2026 14:00 Uhr
Speaker: Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/gftcc-2026-11-12
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ISIN: DE0005800601
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