Zürich - ABB ist mit viel Schwung unterwegs. Der Industriekonzern hat sein hohes Wachstumstempo im dritten Quartal 2026 noch einmal erhöht, eine Verlangsamung ist nicht in Sicht. Vor allem der Auftragseingang schnellte nicht zuletzt dank Rechenzentren in die Höhe. Und ABB hat weiteren Umsatz hinzugekauft: Mit der Vorlage der Drittquartalszahlen kündigte der Technologiekonzern am Dienstag ein Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric für Niederspannungsprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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