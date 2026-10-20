Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B11-93/26
Unternehmen:
Aisin (China) Investment Co., Ltd., Shanghai (CHN) und Yangteng Innovation (Fujian) Information Technology Co., Ltd., Fuzhou City (CHN); Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Aisin (Fuzhou) International Trading Ltd., Shangjie Town (CHN)
Produktmärkte:
Handel mit Kfz-Ersatzteilen
16.10.2026
Aktenzeichen:
B11-93/26
Unternehmen:
Aisin (China) Investment Co., Ltd., Shanghai (CHN) und Yangteng Innovation (Fujian) Information Technology Co., Ltd., Fuzhou City (CHN); Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Aisin (Fuzhou) International Trading Ltd., Shangjie Town (CHN)
Produktmärkte:
Handel mit Kfz-Ersatzteilen
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