Die Allianz hat ihre Hausratversicherung umfassend überarbeitet. Das neue Produkt setzt auf ein modulares Konzept. Kunden können aus vier Tariflinien und flexiblen optionalen Bausteinen wählen. Darüber hinaus stehen sechs Selbstbehaltstufen zur Verfügung. Die Allianz Versicherungs-AG hat in der Hausratversicherung umfassende Anpassungen gemacht. Die Absicherung ist in den vier Tariflinien Basic, Smart, Komfort und Premium erhältlich. Der Leistungsumfang und die Grunddeckungen wurden überarbeitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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